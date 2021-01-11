Мать водителя грузовика, протаранившего автобус с военными, настаивает на его невиновности

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 163

ДТП произошло в понедельник, 11 января, на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск.

Фото, видео: 5-tv.ru

Мать водителя грузовика Ивана Гаврикова, который протаранил колонну автобусов с военными, заявила о невиновности. ДТП произошло вечером в понедельник, 11 января, на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск.

На выходе из отделения полиции, куда был доставлен мужчина, она отказалась разговаривать с представителями СМИ. Но при попытке спрятаться от журналистов в автомобиле, она сказала, что остановившаяся на трассе колонна военных автобусов не имела специальных обозначений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как произошла смертельная авария. Колонна автобусов с военными возвращалась из Нахабино, где проводилось практическое вождение. Транспортные средства остановились на трассе из-за поломки первого в колонне автобуса. Водитель вышел, чтобы узнать, что случилось. В этот момент колонну протаранил самосвал. Согласно предварительной информации, водитель Scania не справился с управлением.

Как заявили в Министерстве обороны России, в результате аварии погибли четверо военных, еще 42 человека получили различные травмы. Пострадавшим оказывается помощь. 26-летний водитель самосвала задержан. По его словам во время допроса — перед столкновением якобы отвлекся. По факту смертельного ДТП Следственный комитет и ГУ МВД по области возбудили уголовные дела.

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