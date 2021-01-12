Крымчанин удивил украинцев рассказом о низких тарифах ЖКХ в России

Житель Крыма, позвонив на украинский телеканал «НАШ», удивил экспертов и телеведущих рассказом о коммунальных тарифах в России, сообщает «Экономика сегодня».

Крымчанин позвонил, когда в эфире шло обсуждение роста тарифов ЖКХ на Украине. Мужчина представился Леонидом, сказал, что он украинский патриот и мечтает переехать в Незалежную, однако сомневается, что сможет выжить там на минимальную пенсию. Особенно из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ после Майдана.

«Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика — единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу», — заявил крымчанин.

Он добавил, что получает в России минимальную пенсию в размере 9,5 тысячи рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тысяч рублей. При этом на коммуналку они тратят не более трех тысяч рублей в месяц без всякой экономии. Мужчина уточнил, что в названную сумму входят плата за газ, электроэнергию, интернет и ремонт дома.

Рассказ крымчанина сильно удивил украинских журналистов и экспертов. Его несколько раз переспрашивали о размере коммунальных расходов, видимо, не доверяя информации. Кое-кто из участников даже возмутился речью жителя Крыма.

«Он рассказывает, что „я тут живу в раю, а вы там живете в аду“!» — заявил украинский политолог Вадим Трюхан.

Также крымчанин заметил, что полуостров «очень хорошо и здорово изменился» после возвращения в состав РФ и украинцы вряд ли узнали бы регион сегодня. Особенно он отметил ремонт всей инфраструктуры, начиная с домов, дорог и детских площадок.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы.