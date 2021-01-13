Палата представителей США поддержала резолюцию об отстранении Трампа от власти

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Алина Потёмкина
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До окончания срока полномочий действующего президента остается восемь дней.

Палата представителей США поддержала резолюцию об отстранении Трампа от власти

Фото: ТАСС / Oliver Contreras / POOL

Палата представителей США одобрила резолюцию, предлагающую вице-президенту Майку Пенсу отстранить от власти действующего главу государства Дональда Трампа. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Поддержали документ 223 члена палаты, против выступили 205. Среди голосовавших «за» — один республиканец, ни один демократ не выступил против. Резолюция носит рекомендательный характер и не обязывает Пенса пользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей признать президента неспособным исполнять свои обязанности.

Ранее спикер палаты Нэнси Пелоси сообщала, что в случае принятия резолюции и отказа Пенсом от отстранения Трампа от власти палата представителей приступит к процедуре импичмента. Сам Майк Пенс ранее отказался воспользоваться 25-й поправкой к главному закону страны. Как писал 5-tv.ru, он заявил, что подобные действия, по его мнению, не соответствуют интересам США.

Импичмент грозит Трампу после того, как 6 января его сторонники предприняли попытку штурма Белого дома в преддверии грядущей смены власти. Трамп должен передать полномочия новому, 46-му президенту США Джо Байдену 20 января.

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