Названа предварительная причина смерти звезды фильма «Московская любовь» Карасева

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Василий Заика
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Актер театра и кино скончался 12 января на 58-м году жизни в собственной квартире.

Названа предварительная причина смерти звезды фильма «Московская любовь» Карасева

Звезда фильма «Московская любовь» Денис Карасев скончался в собственной квартире в центре столицы, по предварительным данным, в результате развившейся острой сердечно-сосудистой недостаточности. Именно такой диагноз поставили врачи скорой помощи, прибывшие к актеру театра и кино.

Знаменитость почувствовал себя плохо 12 января. Несмотря на усилия медиков, мужчина ушел из жизни.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Иркутской области, почти сразу же его семья переехала в эстонский Силламяэ. В 22 года он закончил учебу в ГИТИСе и поступил в театр «Ленком», где играл Кая в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты», танцевал в «Юноне и Авось» и в «Поминальной молитве».

В 2004 году Денис Карасев в качестве режиссера поставил спектакль «Белый рыцарь» по повести маркиза де Сада. На сцене блистали Ольга Антонова, Сосо Павлиашвили и Сергей Колесников.

Актер также известен по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2» и многих других. Денис Карасев играл с Жераром Депардье. В 2014 году вышел триллер «Виктор», посвященный истории криминального авторитета. Знаменитость исполнил там одну из ролей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни и судьбе актера Дениса Карасева.

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