«Не берег себя совсем»: в сети собирают деньги на лечение актера Алексея Янина

Актер Алексей Янин, известный ролями в сериалах «Сильнее судьбы», «Опережая выстрел», «Клуб», проходит реабилитацию после перенесенного инсульта, сообщает KP.RU.

Беда случилась с артистом в мае 2015 года, когда у Янина выдался крайне напряженный съемочный график со множеством перелетов. Из-за постоянных стрессов актер почувствовал себя плохо, его госпитализировали в ГКБ № 1 имени Пирогова, где врачи диагностировали у него обширный инсульт, после которого 32-летнего мужчину парализовало.

Затем состояние артиста резко ухудшилось, понадобилось экстренное хирургическое вмешательство, и после трепанации черепа Алексея ввели в состояние искусственной комы. В течение полутора лет после этого Янин пребывал в бессознательном состоянии.

В 2016 году супруга актера — Дарья Клюшникова, сообщила, что Алексей пришел в себя после очередной операцию.

«Лешка радовать начинает, начал говорить, очень старается. Он начал говорить практически сразу после операции, конечно же, много всего еще у нас впереди, но он все помнит. Леша вернулся», — писала супруга.

В 2017 году появилась информация, что Янин самостоятельно ест и пьет, может почистить зубы и причесаться, правая рука хорошо двигается. Актер постоянно занимается с физиотерапевтом и массажистом, проходит регулярные обследования. Но о возвращении к обычной жизни речи не идет. С актером постоянно находится его мама Ольга Янина. В мае 2020 года женщина сообщала, что Алексей может самостоятельно переворачиваться с боку на бок.

Facebook @elena.dogan

Сейчас Янин получает пенсию по инвалидности в размере 15 тысяч рублей, однако только на лечение уходит около 100 тысяч в месяц. Помогает супруга Дарья. По ее словам, врачи давно не дают никаких прогнозов. В сети Facebook есть группа, посвященная Алексею Янину, на которой постоянно рассказывают, как проходит лечение артиста, и при необходимости производят сбор средств для очередного восстановительного курса.

Алексей часто видится с сыном Андреем, встречи с которым ждет с особым трепетом.

«Андрей понимает, что произошло с его папой. Даша показывает ему видео, снятые, когда с Лешей все было хорошо. Это бывает очень трогательно. Когда он приходит к нам, то иногда говорит: „Пап, вставай!“. Ему, конечно, хочется, чтобы папа был, как раньше, играл с ним», — говорит Ольга Андреевна.

При этом женщина реально смотрит на вещи и осознает, что сын уже не будет полностью здоров.

«Он таким будет, скорее всего, на всю жизнь. Леше надо было беречься, меньше сниматься. Он не берег себя совсем», — сетует она.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года в Москве. Окончил училище имени Щепкина, с 2004 году работал в Российском академическом молодежном театре. Сыграл главные роли в картинах «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы», «От праздника к празднику», «Свет и тень маяка», «Весной расцветает любовь», «Ветреная женщина», «Фурцева», «Генеральская внучка», «Дочки-матери» и других.

Первой женой Янина была актриса Ольга Хохлова. С 2009 года он женат на участнице «Фабрики звезд — 5» Дарье Клюшниковой. У них есть сын Андрей 2012 года рождения.

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