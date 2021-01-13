Звезда фильма «Обратная сторона луны» умер за рулем автомобиля

Тело 45-летнего актера Дмитрия Гусева было найдено в автомобиле на Курьяновской набережной в Москве. По информации 5-tv.ru, предварительно, мужчина умер за рулем во время движения.

Известно, что обнаружил его проходящий мимо очевидец. Он сообщил, что машина стояла на месте и газовала. Недалеко от этого место проходили съемки фильма.

Предварительной причиной смерти, может быть остановка сердца.

На счету Дмитрия Гусева десятки работ в кино и сериалах — «Физрук», «Склифосовский», «Марьина роща», «Воронины», «Метод Лавровой» и многие другие. Наибольшую известность ему принесла роль капитана милиции Игоря Жолобова в дуэте с Павлом Деревянко в картине «Обратная сторона луны».