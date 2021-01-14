Тотальное невезение: ТОП-3 знаков зодиака, которые могут потерять все в 2021-м

|
Виктория Андреева
4 598

Астрологи предупреждают: будьте крайне осторожны в делах и при общении с близкими.

Тотальное невезение: ТОП-3 знаков зодиака, которые могут потерять все в 2021-м

Фото: Depositphotos / alphaspirit

Год 2020-й был крайне непростым: коронавирус, боестолкновения, споры, конфликты… Казалось, с приходом нового, 2021-го, все должно наладиться. Но и тут есть некоторые нюансы.

Астрологи советуют не расслабляться и держать все под контролем во избежание неприятных сюрпризов. Ну а некоторым знакам зодиака еще и морально подготовиться к возможным потерям.

Стрелец

Представителям этого знака в год Металлического Быка будет особо тяжело. Для Стрельцов это период фатальных событий. Чем больше будет развиваться человек, тем больше фобий, страхов и пороков выйдет наружу. Чтобы преодолеть кризис, важно прислушиваться к окружающим. Большую помощь окажут любовные партнеры. Чтобы к середине года не остаться без денег, лучше их не транжирить. Проблемы могут быть и в быту, и на работе — соблюдайте осторожность во всем.

Скорпион

Навалившиеся проблемы могут довести Скорпионов до нервных срывов или депрессии. Чтобы этого не случилось, нужно научиться быть терпимее к окружению и порой жертвовать своими желаниями в угоду чем-то действительно полезному. Велик риск развода или расставания с близким человеком в 2021 году. Избежать этого можно, если проявить мудрость.

Лев

Бык и Лев — два несовместимых животных. Отсюда и большая нагрузка, и конфликты, и ссоры, отмечают астрологи. Львам придется смириться с тем, что в этом году больших денег не видать. Каждую копеечку придется зарабатывать честным и упорным трудом. Воспримите этот период как работу «на имя». Год закончится, а заслуги останутся. Умерьте гордыню и не бросайтесь в крайности, пишет Segodnya.lifestyle.ru.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют в 2021 году.

Читайте также

-14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.80
0.27 89.65
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Даня Милохин задержан в Краснодаре — фото
17:59
ФСИН намерена задержать Навального по возвращении в Россию
17:55
Сын Конкина объяснил, почему его брат-близнец и отец ненавидят друг друга
17:40
Капризы зимы-2021: В Ленобласти — пункты обогрева, в Сочи — тропический ливень
17:31
Евро подешевел впервые с 17 декабря
17:25
Сильвио Берлускони экстренно госпитализировали в Монако

Сейчас читают

Чеканка по-взрослому: Любитель экстрима набивал мяч на путях метро Петербурга
«Глухарь» убивает? Дмитрий Гусев стал 13-м умершим актером из известного сериала
ТОП-3 знака зодиака, представители которых сказочно разбогатеют в 2021 году
ТОП-5 знаков зодиака, которые ни за что не признаются в любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

В США одобрили резолюцию об отстранении Трампа от власти
Путин может озвучить послание к Федеральному собранию в ближайший месяц
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака