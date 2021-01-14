«Дважды останавливалось сердце»: Дрожжина оказалась на грани жизни и смерти

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Алексей Хитров
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Опальная актриса уже продумала сценарий собственных похорон, на которых «не хочет никого видеть».

«Дважды останавливалось сердце»: Дрожжина оказалась на грани жизни и смерти

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Актриса Наталья Дрожжина, попавшая в центр скандала с наследством Народного артиста СССР Алексея Баталова, оказалась на грани жизни и смерти. С ее слов, после заключения у нее два раза останавливалось сердце, что зафиксировала приехавшая скорая помощь, сообщает «Дни.ру».

Дрожжина пожаловалась, что скандальная ситуация вокруг наследства Баталова сильно подорвала ее здоровье. Кроме того, в конце прошлого года актрису настиг новый удар: скончалась ее помощница по дому и близкий друг Раиса Ивановна. В ее смерти Дрожжина обвинила некую Аиду, сильно ударившую женщину в живот, после чего у той начались осложнения. Актриса заявила, что и сама неоднократно подвергалась избиениям, но не фиксировала последствия.

«Я, как человек из Советского Союза, постеснялась бежать фиксировать побои в травмпункт. Но оказалось, что у меня сломано четвертое ребро и разорваны связки правой руки. В тюрьме я только сидела, лежать не могла», — заявила актриса.

При этом 72-летняя Дрожжина сказала, что смерти не боится и даже продумала сценарий собственных похорон.

«Не хочу никого видеть на своем прощании. Я хочу, чтобы меня поставили на ночь в церкви на Кунцевском кладбище. Тело в 17 часов завозится, а утром хоронят», — цитирует издание актрису.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, адвокат вскрыла тайную схему Дрожжиной с иском к дочери Баталова.

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