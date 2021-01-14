Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

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Алиса Маркова
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Художественный руководитель юмористической программы «Ералаш» скончался 14 января в возрасте 71 года.

Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Стала известна причина смерти Бориса Грачевского. Художественный руководитель юмористической программы «Ералаш» скончался 14 января в возрасте 71 года. Причиной его смерти стал коронавирус.

Бориса Грачевского госпитализировали с COVID-19 днем 27 декабря, в канун Нового года. К болезни 71-летний режиссер отнесся со свойственным ему юмором, опубликовав веселое селфи из палаты. Однако через два дня его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию.

В Рождество пришло известие о том, что его подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. Уже 11 января Владимир Долинский сообщил, что Борис Юрьевич пришел в себя, и его состояние стабилизировалось. Борющегося с коронавирусом создателя «Ералаша» Грачевского днем 14 января медики вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Около 22 часов он скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем запомнился Борис Грачевский, которого называли папой «Ералаша».

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