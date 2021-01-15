Что оставил в наследство близким создатель «Ералаша» Борис Грачевский?

Режиссер Борис Грачевский, который скончался 14 января, оставил своим родным достойное наследство. Издание «Дни.ру» выяснило, что достанется его последней супруге Екатерине Белоцерковской и маленькому сыну Филиппу.

Вероятно, по наследству им отойдет дом в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе площадью в 300 квадратных метров. Внутри него имеются комната отдыха с камином, гостиная, столовая, кабинет самого Грачевского, гостевая и детская. Вместе с домом прилагаются 17 соток земли. Стоимость недвижимости оценивают примерно в 50 миллионов рублей.

Кроме того, у художественного руководителя и создателя «Ералаша» имелась трехкомнатная квартира на улице Гиляровского с дизайнерским ремонтом. В ней он объединил кухню с гостиной. Эти апартаменты стоят около 17 миллионов рублей.

Вместе с тем Грачевскому принадлежали авторские права на журнал «Ералаш». За каждую трансляцию на телевидении он получал приличный гонорар, однако не уточняется какой. Все это через полгода перейдет во владение его членов семьи.

Между тем, претендовать на наследство могут не только вдова Грачевского 36-летняя Екатерина Белоцерковская и их девятимесячный сын Филипп, но и 48-летний сын Максим от первого брака, девятилетняя дочь Василиса от второго.

По данным юристов, вдове должна отойти половина наследства, а вторая половина будет делиться на три равные части.

Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом 27 декабря. За две недели врачи дважды вводили его в медикаментозную кому. 14 января режиссер скончался в результате осложнений, вызванных инфекцией. Ему был 71 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что за несколько дней до госпитализации Грачевский хотел лично подать в суд на рэпера Вадима Мотылева, который использовал изображение, похожее на логотип «Ералаша», в дизайне своего альбома. Теперь добиться справедливости смогут родственники режиссера.