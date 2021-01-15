Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня заявила о намерении открыть клуб знакомств в Instagram. Об этом она рассказала в одном из прямых эфиров в социальной сети. Чтобы ее подписчицы смогли найти достойного и обеспеченного суженого, Боня создаст отдельную страницу.

«Мы — женщины и вы — мужчины будем там знакомиться… Это будет такой клуб, и каждая девушка или мужчина, которые захотят познакомиться, будут писать мне в личку. Тогда я ставлю фото в ленту, и вуаля! Кто знает, может, вы найдете свою судьбу», — объявила Виктория.

Новость, безусловно, заинтересовала фолловеров. Некоторые посмеялись над идеей Бони и шутя сравнили ее с главной российской свахой и ведущей шоу «Давай поженимся!» Розой Сябитовой.

«А эта хорошая подруга сможет принять участие в вашем клубе знакомств, будущая Сябитова класса люкс?» — написал один из комментаторов под снимком Виктории, после того, как она похвасталась талантами своей знакомой-фотографа.

Опережая вопросы, Боня рассказала, что возможность появиться в ленте интернет-знакомств на ее странице будет бесплатной для всех подписчиц. Кроме того, Виктория заметила: она не пытается дополнить рынок эскорт-услуг новым подразделением. Звезда рассчитывает на контингент искренних девушек, у которых просто не хватает времени на свидания.

«Я хочу создать клуб для знакомств, но не для вот этих вот инста-телок, которые прыгают на всех и снимаются. А то этот рынок-то у нас велик. Клуб именно для порядочных девушек. Которые работают, занимаются собой, думают, учатся, и им просто некогда ездить знакомиться и негде найти себе вторую половинку. Конечно, я обязательно приведу туда своих друзей-мужчин. Их у меня очень много», — цитирует Викторию Рeopletalk.ru.

По словам Бони, ее приятели — достойные кавалеры, которым пока не повезло встретить соответствующую спутницу жизни. Это недоразумение пора исправить, считает модель. Виктория уверена, что инициатива принесет пользу и незамужним девушкам, и завидным холостякам из ее круга.

«Я просто хочу, чтобы люди могли найти свое счастье», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как непросто было Виктории покорить Москву. Приехав из Читинской области, она столкнулась со многими трудностями, приходилось даже ночевать на улице.