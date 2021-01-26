Кому с 1 февраля могут повысить социальные выплаты на 4,9%
Минтруд РФ опубликовал проект постановления об индексации пенсий, пособий и компенсаций.
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Некоторым категориям граждан РФ могут повысить пособия, выплаты и компенсации. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций в размере 1,049
«Проектом постановления коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%», — говорится в пояснительной записке.
В документе перечислены категории граждан, кого могут коснуться изменения. В их числе граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, ветераны, инвалиды, а также имеющие детей и другие категории льготников.
Индексация произойдет 1 февраля.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года.
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