Кому с 1 февраля могут повысить социальные выплаты на 4,9%

Алексей Хитров
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Минтруд РФ опубликовал проект постановления об индексации пенсий, пособий и компенсаций.

Кому с 1 февраля могут повысить социальные выплаты на 4,9%

Фото: Depositphotos / kritchanut

Некоторым категориям граждан РФ могут повысить пособия, выплаты и компенсации. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.​

В документе предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций в размере 1,049

«Проектом постановления коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9%», — говорится в пояснительной записке.

В документе перечислены категории граждан, кого могут коснуться изменения. В их числе граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, ветераны, инвалиды, а также имеющие детей и другие категории льготников.

Индексация произойдет 1 февраля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года.

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