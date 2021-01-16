«Убийство без ножа и пистолета»: Ольга Зарубина винит сестру в смерти матери

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» Ольга Зарубина обвинила в смерти матери сводную сестру. Певица также заявила, что не знает, где нашла последний приют умершая два года назад Людмила Брониславовна. Возможно, считает Зарубина, у ее матери даже нет собственной могилы.

Артистка призналась, что часто видит во вне, как мать просит спасти ее. Она кричит: «Вся надежда на тебя, Оля!». Сердце звезды разрывается от боли. Последние 20 лет Людмила Брониславовна жила в США у младшей дочери Татьяны — сводной сестры Зарубиной. Но перед смертью ее отправили в Россию.

«Мать оказалась моим родственничкам просто не нужна, поэтому они вышвырнули ее ко мне. До этого она помогала им деньгами. Мама получала две пенсии: российскую и американскую. Мои родственники забирали у нее все деньги до копейки и ими выплачивали кредит за дом, в котором живут. За десять лет они погасили всю сумму!» — возмущается певица.

По словам Зарубиной, с возрастом у ее мамы начались проблемы с памятью, она могла уйти из дома, не выключив плиту. Такие риски семье Татьяны пришлись не по душе. Воспользовавшись приглашением Людмилы Брониславовны на ток-шоу, близкие решили от нее избавиться. И им удалось, да еще и бесплатно — билеты в Россию оплачивали организаторы передачи. Перед Зарубиной мать предстала в заношенной одежде и без американского паспорта, который родственники «забыли» ей отдать.

«Я знала, что у мамы стоит машинка в сердце, но при этом даже не подозревала, что батарейки к ней нужно менять каждые полгода. Когда подошел срок замены, наши врачи лишь разводили руками: они не знали, как это сделать, потому что с такими приборами они не сталкивались. А родственники молчали. В моем понимании это выглядит как убийство, только без ножа или пистолета! Это все равно что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!» — цитирует Ольгу Sobesednik.ru.

Когда Людмила Брониславовна умерла, Зарубина несколько месяцев надеялась, что сводная сестра сама заберет прах из крематория и исполнит волю матери. Но это сделал родственник Татьяны.

«Мне сказали, что у телевизионщиков есть видео, как этот родственник закапывает урну. Где — неизвестно. Он мог просто прикопать ее бесплатно к своей матери, что скорее всего и произошло», — говорит певица.

Теперь Зарубиной, которая лишена возможности посетить могилу мамы, остается только молиться о ее упокоении и сожалеть, что родные люди могут быть так жестоки друг к другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истинных причинах эмиграции Ольги Зарубиной в США.