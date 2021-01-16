ТОП-5 счастливых имен для новорожденных в год металлического Быка

Многие родители серьезно подходят не только к планированию малыша, но также стараются подгадать знак зодиака, когда ребенок должен появиться на свет и тщательны выбирают ему имя. Специалисты уверены, что есть сразу десять имен — пять для девочек и пять для мальчиков — которые идеально подойдут для рожденных в год металлического Быка.

Имена для мальчиков

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Артем

Маленькие Артемы с детства демонстрируют лидерские задатки и независимый характер. Из-за этого они могут быть упрямы или капризничать, когда что-то делается не так, как им того хотелось. Но постепенно это переходит в рассудительность и внимательность к окружающим.

Артемы склонны к точным наукам — математике, физике. Они становятся отличными аналитиками и бизнесменами, прекрасно руководят и быстро поднимаются по карьерной лестнице.

При этом детская подвижность и любовь к активным играм может сделать их них даже профессиональных спортсменов. Но чаще всего Артем с годами сохраняет любовь к физическим упражнениям и хорошо поддерживает себя в форме.

Егор/Георгий/Юрий

Мальчики по имени Егор — спокойные, неглупые, рассудительные дети. Они могут быть замкнутыми, но многие из них спокойно находят себе новых друзей. Егорам нравится интеллигентное общество, так что они окружают себя людьми под стать себе — умными, с хорошим чувством юмора.

Егор с годами вырастает в очень тонкого психолога. Хорошо подмечает настроение других, умеет обернуть это в свою пользу. У них есть разносторонние таланты, но в итоге они сводят большинство увлечений на нет и выбирают что-то одно.

С будущим трудоустройством у Егора обычно проблем нет. Они рассудительные, целеустремленные, ответственные работники, которые быстр дорастают до руководящих должностей.

Марк

Обладатель имени Марк с детства проявляет сильный характер, но может быть драчлив и обидчив. Впрочем, долго дуться такие мальчики не будут. Детские капризы и эгоизм могут сохраняться с ними надолго, но постепенно характер у малышей меняется к лучшему.

Они хорошо обучаются новому, не блещут хорошими оценками по всем предметам, уделяют внимание только тем, которые им действительно интересны. При этом по начитанности и уровню знаний Марк часто далеко обгоняет сверстников.

Характер у Марков прямой, они честны, обаятельны, чувствуют настроение собеседников. Они умеют идти на компромисс, примирять врагов, находить общий язык с людьми. А главное, их ценят за искреннее стремление помочь.

Никита

Никиты — интересные собеседники и творческие натуры, причем с самого детства. С ними весело играть даже взрослым, они любознательны и при этом не агрессивны. Мальчик по имени Никита достаточно жизнерадостный ребенок, хотя иногда ему и свойственная повышенная эмоциональность.

Никиты любят получать знания, склонны к музыке и искусству, они рассудительны не по годам и в итоге всегда привлекают к себе внимание окружающих. Им это нравится, так что Никиты с удовольствием играют на сцене, выступают в спортивных соревнованиях, появляются перед большой публикой, стремятся стать актерами.

Как многие творческие личности, Никиты плохо реагируют на любую критику, а с возрастом тяжело переживают неудачи. Они по-настоящему семейные люди и очень привязаны к родителям даже после создания собственной семьи.

Филипп

Назвать ребенка Филиппом — значит, дать ему толчок к развитию. Они любознательные, обаятельные люди, которые обожают чужое внимание и любят окружать себя большим количеством новых людей.

У Филиппов хорошо получается развивать свои творческие способности, а в учебе или точных науках не хватает усидчивости, хотя ума таким мальчикам не занимать. Они очень привязаны к матерям, а вот с отцами сходятся ближе к подростковому возрасту, пишет издание Letidor.

С годами из Филиппов вырастают пылкие юноши, которые не могут терпеть скучную работу и постоянно ищут любимое занятие. Зато у них получается все, за что они берутся с намерением это завершить.

Имена для девочек

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Анна

Маленьким Аннам нравится самостоятельность. Такие девочки добры, не склонны в детстве к обману, любят родных и животных. Однако им нравится быть в центре всеобщего внимания. Порой, чтобы привлечь его, они делают далеко не самые лучшие вещи.

С годами Анна показывает способности к обучению, у них отличная память, они хорошо проявляют себя в школе, хотя могли бы с легкостью сдавать все предметы экстерном, чтобы поскорее начать изучать что-то новое.

Анны упорно идут к своей цели — будь то желаемая работа или любимый человек. И чаще всего они добиваются своего, несмотря на препятствия на пути.

Вероника

Вероники веселые, подвижные и любознательные девочки. Очень часто они сильно напоминают своих родителей: характером идут в мать, а внешне похожи на отцов. Они любят общаться и быть в центре внимания.

При этом организованность и любовь к порядку — это не про Веронику. Их сложно заставить делать что-то по плану, они мечтательны и легко отвлекаются. С юных лет Вероника нравится представителям противоположного пола, так что из них порой вырастают настоящие кокетки.

С годами беспечность уходит, Вероника превращается в уверенную в себе барышню, не терпит чужого влияния и не зависит от общественного мнения. Они часто добиваются больших успехов в карьере.

Наталья

Распространенное имя, но каждая Наталья немного отличается от другой. Они с детства обаятельны, но упрямы, часто обидчивы и своенравны. Но некоторым удается скрывать это от посторонних за притворной скромностью.

Они интересуются многими вещами, вырастают эрудированными, артистичными девушками, легко обзаводятся друзьями. Однако они часто высокого о себе мнения, так что упрямы в отношении ряда вопросов, что может заканчиваться ссорами.

У носящих имя Наталья хорошая память на причиненное им зло, они легко избавляются от токсичных людей в окружении. Эти особи любят узнавать все новое и постоянно стремятся к саморазвитию, какие бы специальности ни выбрали.

Таисия

Редкое в наши дни имя Таисия бывает у девочек, которые склонны к молчаливости. Они трудолюбивы, спокойны, хорошо учатся и нравятся окружающим. Но все это — черты, которые видят посторонние. Дома Тася много смеется, а от ее шалостей можно устать.

С годами характер у таких девочек становится более спокойным и уравновешенным, а интересы — скорее прагматичными. Им нравятся творческие специальности, но они не забывают о том, что работа должна приносить и стабильный доход. Так что часто игра в театре, рисование, музыка или танцы остаются для Таисии лишь любимыми хобби.

Ульяна

Маленькие Ульяны — настоящие юные барышни. Все стереотипы про интересы девочек к куклам и играм в семью — это про них. Они послушные, непривередливые дочки, не доставляющие проблем. В итоге родители расслабляются — а к подростковому возрасту Ульяны поражаются наступившим в их характере изменениям.

С годами Ульяна перестает быть послушной. Она борется за свое мнение и идею до последнего, готова доказывать всем свою правоту. Принципиальность сочетается с талантом, а высокая работоспособность и ответственность делают ее идеальным сотрудником в любой выбранной специальности.

Очень многие девушки по имени Ульяна добиваются успеха в творчестве — музыке, актерстве, живописи.

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