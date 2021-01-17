Валерия резко ответила всем критикующим имя ее внучки

Певица Валерия поздравила с днем рождения свою невестку Лиану Волкову. В трогательном посте в Instagram она отдельно поблагодарила девушку за первую внучку, которая появилась на свет 1 января этого года.

«Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И еще, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин», — написала артистка.

Большая часть поклонников присоединилась к поздравлениям и желала Лиане счастья в семейной жизни. Однако нашлись и те, кто решил омрачить этот светлый момент — некоторые подписчики выразили недоумение именем, которое выбрали новоиспеченные родители малышке.

«Что за дурацкое имя — Селин?» — писали фолловеры.

Валерия не осталась в долгу и резко парировала высказывание критиков.

«Что за дурацкий комментарий?» — ответила певица.

Instagram @valeriya

Некоторые пользователи решили внести ясность и пересказали одну из версий того, как Арсений Шульгин и Лиана выбирали имя для дочки. По их словам, оно складывается из двух частей, имен родителей девочки — Сеня + Лиана = СеЛин.

Сын Валерии и Лиана Волкова поженились летом прошлого года. В январе девушка родила дочь. Ранее 5-tv.ru, почему сын Валерии отказался дарить новорожденной дочке выигранную игрушку.