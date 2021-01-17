Валерия резко ответила всем критикующим имя ее внучки

|
Алина Потёмкина
1 629

Сын певицы Арсений Шульгин стал отцом в первый день 2021 года. Имя для малышки наследник певицы придумал вместе со своей супругой Лианой.

Фото, видео: Instagram @valeriya, @arseniy_shulgin

Певица Валерия поздравила с днем рождения свою невестку Лиану Волкову. В трогательном посте в Instagram она отдельно поблагодарила девушку за первую внучку, которая появилась на свет 1 января этого года.

«Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И еще, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин», — написала артистка.

Большая часть поклонников присоединилась к поздравлениям и желала Лиане счастья в семейной жизни. Однако нашлись и те, кто решил омрачить этот светлый момент — некоторые подписчики выразили недоумение именем, которое выбрали новоиспеченные родители малышке.

«Что за дурацкое имя — Селин?» — писали фолловеры.

Валерия не осталась в долгу и резко парировала высказывание критиков.

«Что за дурацкий комментарий?» — ответила певица.

Instagram @valeriya

Некоторые пользователи решили внести ясность и пересказали одну из версий того, как Арсений Шульгин и Лиана выбирали имя для дочки. По их словам, оно складывается из двух частей, имен родителей девочки — Сеня + Лиана = СеЛин.

Сын Валерии и Лиана Волкова поженились летом прошлого года. В январе девушка родила дочь. Ранее 5-tv.ru, почему сын Валерии отказался дарить новорожденной дочке выигранную игрушку.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.55
-0.25 89.25
-0.40
Непредсказуемой Уран и планета обмана: астропрогноз на неделю с 18 по 24 ...

Последние новости

19:52
Самолет с Навальным перенаправили в «Шереметьево»
19:47
Пять украинцев и одного иностранца спасли с затонувшего у Турции сухогруза
19:34
Полиция выпроводила на улицу толпу встречающих во «Внуково»
19:23
Дебошира задержали во «Внуково» — видео
19:13
Волочкова похвасталась фигурой в купальнике на фоне иконы
19:00
Проводили с почестями: Навального привезли в аэропорт Берлина сотрудники немецких спецслужб

Сейчас читают

Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака
Не простили предательства? Юрьева из «Уральских пельменей» игнорирует Михалкову
Сраженный «Табакеркой»: Чем известен актер Александр Воробьев

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Дело о гибели Круга помогло раскрыть другие убийства
Мир идет к введению иммунных паспортов
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака