Почему сын Валерии отказался дарить новорожденной дочке выигранную игрушку?

Молодой предприниматель Арсений Шульгин выиграл в тире в Сочи милую игрушку, но дарить ее своей маленькой дочери Селин отказался. В разделе сторис в Instagram сын Валерии рассказал, как с пятой попытки попал по всем мишеням и был вознагражден плюшевым авокадо. Своим фолловерам юноша предложил угадать, кому достанется такой подарок.

Большинство фанатов Шульгина предположили, что это будет первая игрушка для его новорожденной дочери Селин. Однако Арсений опроверг эти догадки. Милую безделушку получит его юная свояченица — сестра Лианы Шульгиной, Алекса.

«Наша малышка пока не поймет, а вот Алексе будет приятно», — отметил молодой отец.

Instagram @arseniy_shulgin

Селин, которую назвали в честь обоих родителей, появилась на свет всего десять дней назад, в первый день нового года. Но это не помешало Арсению Шульгину после выписки супруги из роддома улететь на отдых на курорт в Сочи. Он отлично проводит время в компании тестя и успевает встретиться с множеством друзей.

Маленькая Алекса, несмотря на возраст, уже была свидетелем многих важных событий в жизни своей сестры. Она присутствовала на свадьбе и встрече Селин из роддома. А также именно она с родителями сопровождала Лиану и Арсения в свадебном путешествии. Кроме нее, у Лианы есть еще одна сестра — Марьяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте Моргенштерна.