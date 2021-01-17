Сестра Ксении Рубцовой прокомментировала ее любовную связь с Элиной Быстрицкой

Сестра осужденной за мошенничество Ксении Рубцовой — Елена — опровергла слухи, что у той якобы был роман с покойной актрисой Элиной Быстрицкой. Такую версию предложил в интервью с Дмитрием Гордоном журналист Андрей Караулов. Он заявил, что у женщин были нетрадиционные отношения.

«Андрей Караулов — извращенец! Вы можете себе представить, как в 91 год может любить женщина? Только как мать», — процитировал слова возмущенной Елены Рубцовой Telegram-канал «Звездач».

Ксения Рубцова много лет была рядом со звездой «Тихого Дона» и до самой ее смерти работала помощницей. Именно Рубцова распоряжалась финансами Быстрицкой и, как считает следствие, смогла присвоить около 34 миллионов рублей. Сестра Быстрицкой после ее смерти обвинила Рубцову в хищении и начала судебный процесс. В итоге молодую женщину приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество.

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Как пишет «Экспресс газета», сама Рубцова обвинения в свой адрес не признала. Она называла покойную Элину Быстрицкую близким другом, обмануть которого она не смогла бы.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая была замужем — они с Николаем Кузьминским прожили 27 лет. В 1985 году они внезапно развелись без объяснения причин. Детей у пары не было. По версии Караулова, Быстрицкая была несчастна в браке, отдушиной стал для нее роман с Ксенией Рубцовой. Якобы пенсионерка даже хотела устроить с ней свадьбу за границей.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемые в мошенничестве с наследством Алексея Баталова, Цивин и Дрожжина, оказались связаны с помощницей обворованной Быстрицкой.