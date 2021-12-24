Утешать запрещается: как помочь пережить смерть или болезнь родственника

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 017

Психолог Кристина Якубова отмечает: банальные советы «не плачь», «не переживай» в патовых ситуациях никого не спасут.

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Сегодня мир переживает нелегкие времена. Масса тяжелых болезней, в частности, коронавирус, обрекают людей на страдания и нередко становятся причиной смерти. Беда может прийти в каждый дом. Но что делать, если горе случилось у близкого, мало кто знает.

В беседе с 5-tv.ru опытный психолог Кристина Якубова рассказала, через какие стадии проходит человек, столкнувшийся с трагедией и как собственными действиями не загнать скорбящего в еще большую депрессию.

Стадии отчаяния

Эксперт обратила внимание, что так или иначе человек, столкнувшийся со смертью родственника или вынужденный до конца жизнь опекать тяжелобольного, проходит четыре «стадии отчаяния».

Первая — отрицание. Горюющий не может поверить, что все произошло именно с ним. Он до сих пор ощущает присутствие ушедшего, чувствует его запах, не может пройти мимо его вещей. Он плачет, погружаясь в ностальгию. Боль в сердце не дает покоя ни днем, ни ночью.

Вторая — стадия гнева. Столкнувшись с проблемой, человек винит в этом всех вокруг. Если близкий умер, значит, медики не спасли; если заболел — сам виноват. И так по накатанной.

Третья — смирение. В общем и целом человек отдает себе отчет, что жизнь более не будет прежней. Он понемногу возвращается к старым привычкам, но пока не готов «обнулиться» полностью. Неизбежно его накрывает депрессия, нередко возникает чувство одиночества и незащищенности.

Как отмечает Кристина Якубова, во всех этих случаях важно дать выход эмоциям. Не нужно лезть к человеку с советами «успокоиться» и «настроиться на позитивный лад». Этого все равно не произойдет. Скорее, вас даже сочтут бессердечным. В этот момент лучше всего быть активным слушателем, чтобы расположить горюющего к себе и в нужную минуту вытащить его из пропасти.

«Помощника» же можно включать на четвертой стадии, когда наступает период адаптации.

«Можно сопровождать человека на прогулках, на мероприятиях, разделить душевный разговор — помогать войти в новую реальность. Главное — не успокаивать искусственно. Все подавленные эмоции рано или поздно дают о себе знать», — заключила психолог.

Впрочем, не только трагические события могут спровоцировать развитие депрессии. Грустные мысли могут настигнуть человека и после продолжительных праздников. Как вновь почувствовать интерес к жизни, рассказывало URA.RU.

Ранее 5-tv.ru объяснил, как помочь самому себе реализовать все самые сокровенные желания.

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