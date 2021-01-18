🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января, убывающая Луна находится в знаке Скорпион. Это значит, что у большинства знаков зодиака возрастет самокритичность, что благоприятно повлияет на деятельность и карьерный рост. День идеально подойдет для запуска новых проектов и реализации поставленных целей.

♈ Овен

Овны, звезды призывают вас обратить внимание на себя и свое здоровье. С начала нового года вы были максимально альтруистичны: заботились о близких, решали проблемы друзей, мчались на край света, для того чтобы помочь нуждающимся. Пришло время остановиться и подумать о себе. Не считайте такую позицию проявлением эгоизма. Вы тоже нуждаетесь в отдыхе и внимании со стороны окружающих.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

♉ Телец

Не все должно длиться вечно, Тельцы. Если вы примете эту истину, жить станет гораздо проще. Не стоит ждать от своего возлюбленного или друзей, что они будут рядом всегда. Существует масса обстоятельств, на которые вы не сможете повлиять. Однако не стоит их прокручивать в голове. Живите сегодняшним днем и радуйтесь каждому моменту.

Космический совет: не пытайтесь вмешаться в законы Вселенной.

♊ Близнецы

Близнецы, отпустить редко бывает легко, особенно когда мы так много вложили в отношения. В любом случае дайте себе возможность распрощаться с прошлым, которое мешает вам развиваться. Помните: все происходит для вашего блага. Замените старую историю новой, полной любви и восторженности.

Космический совет: вас ждет новая романтическая сказка.

♋ Рак

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Великие умы всегда сталкивались с яростным противодействием посредственных умов. Посредственный ум неспособен понять человека, который отказывается слепо подчиняться общепринятым предрассудкам и предпочитает вместо этого выражать свое мнение смело и честно». Эти слова идеально соотносятся с вашими мыслями, Раки.

В этом месяце вы настроены вызвать бурю, раздвинуть границы своего творчества и предложить миру то, чего он никогда раньше не видел. Вы революционеры во всех смыслах этого слова, поэтому не уклоняйтесь от выполнения своей священной миссии.

Космический совет: пробудите своего внутреннего бунтаря.

♌ Лев

Все или ничего — вот ваше жизненное кредо, Львы. Вы устали довольствоваться посредственной жизнью. Вы устали подстраиваться под других. Пришло время продвинуться на новый уровень. Для этого придется пойти на риск. Вам нужно будет проявить мужество и отказаться от всего, к чему вы привыкли. Не сомневайтесь, Вселенная достойно оценит этот шаг.

Космический совет: не бойтесь выйти из зоны комфорта.

♍ Дева

Вы когда-нибудь просто оглядывались и замечали все, что происходит, все способы, которыми Вселенная пытается вам помочь и направить на верный путь? Чудеса бесконечны, Девы. Поддержка как ваших земных ангелов, так и духовной команды невероятна сильна. Найдите время, чтобы поблагодарить судьбу за то, что вы имеете, и двигаться дальше.

Космический совет: поверьте в невозможное.

♎ Весы

Что, если время — иллюзия? Что, если прошлое, настоящее и будущее — одно и то же? Звезды призывают вас, Весы, осознать свое место в этом мире и четко определить, в каком направлении вы будете двигаться дальше. Хватит жить завтрашним днем, пришло время начать менять жизнь прямо сегодня.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♏ Скорпион

Скорпионы, есть часть вас, которая все еще застряла в прошлом — часть, которая не желает отпускать воспоминания о давно ушедших временах. Вот что нужно помнить, Скорпионы: ваша привязанность к прошлому мешает вам полностью реализовать свой потенциал и двигаться вперед. Итак, отпустите этот «багаж «раз и навсегда, сознательно перестраивая себя в соответствии с жизнью, которую вы себе представляли.

Космический совет: перестаньте жить в прошлом.

♐ Стрелец

Стрельцы, двойственность — свойство каждой вещи. За самой темной ночью следует день. Самый яркий день сменяется ночью. Точно так же удовольствие не может существовать без боли, а радость без горя. Примите то, что человеческий опыт предлагает вам во всей полноте и относитесь к трудностям как возможности продвинуться на новый уровень.

Космический совет: не бойтесь неудач.

♑ Козерог

Козероги, сегодня вы будете крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Это состояние отразится и в сфере бизнеса. Поэтому постарайтесь отложить все важные дела на потом и посвятить день посиделкам в кругу семьи. Близкие смогут вам помочь настроиться на нужный лад.

Космический совет: вам необходим духовный отдых.

♒ Водолей

Водолеи, каждое утро у нас есть выбор. Выбор: просыпаться и размышлять о негативе или изменить жизнь к лучшему. В этом году вы решили примкнуть к оптимистам, сознательно считать свои благословения и стать маяком света для окружающих. Не сворачивайте с этого пути, Водолеи.

Космический совет: продолжайте искать свет там, где другие его не видят.

♊ Рыбы

Рыбы, вами овладели сомнения. Вы не уверенны в своих решениях и в том самом пути, который вы выбрали давным-давно. Помните, что разочарование — это неотъемлемая часть жизни. Только те, кто анализирует свои решения и подвергает их критике, может исполнить свои мечты. Главное — слушать сердце.

Космический совет: делайте так, как подсказывает сердце.

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