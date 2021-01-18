«Слегка покоробило»: Васильева осудили за фото обнаженной Любови Орловой

Историк моды Александр Васильев навлек на себя гнев пользователей сети за публикацию откровенных снимков советской актрисы Любови Орловой. Фото были сделаны в 1930-е годы супругом артистки Григорием Александровым.

Васильев в публикации назвал снимки уникальными. Но у его подписчиков было другое мнение.

«Слегка покоробило, зачем?»;

«Это вообще из личного архива, как можно было это вынести на всеобщее обозрение?»;

«Зачем такие фото выставлять?»;

«А ей интересно понравилось бы, если бы ее так показали?» — возмутились они в комментариях.

Instagram @alexandre_vassiliev

Многих смутил и антураж фото — обнаженная Орлова, прикрывшись одной шляпой, позирует на старой кровати. Кто-то увидел в этом интерьер больницы, другие — дешевой гостиницы.

«Никогда не поверю, чтобы Орлову и Александрова окружала такая обстановка»;

«Такое у меня удивление… Такие снимки и тогда делали!»

Не все остались довольны и непрезентабельным видом Орловой. Кому-то подобные снимки показались слишком пошлыми. Но основная претензия была выставлена ведущему «Модного приговора» Александру Васильеву.

«Почему-то стало стыдно за тех, кто опубликовал фото»;

«Какое отношение имеет к истории моды обнаженное фото Орловой?» — написали они ему.

Сам Васильев волну хейта в свой адрес проигнорировал. В публикации он отметил адвоката Александра Добровинского — именно ему последние шесть лет принадлежит дача и личный архив Орловой и Александрова. Вероятно, фото были получены от него.

Любовь Орлова — настоящая суперзвезда советского кино. Фильмы с ее участием — «Весна», «Волга-Волга», «Веселые ребята» и другие — стали культовыми. С 1933 года и до самой смерти в 1975 году Орлова была замужем за режиссером Григорием Александровым. Он был ее вторым супругом.

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