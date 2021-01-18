Тяжелобольная дочь Баталова сама отказалась от картин на 400 миллионов долларов из архива отца

Адвокат Элина Мазур заявила, что дочь покойного народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана-Мария сама отказалась от коллекции полотен Амедео Модильяни, принадлежавших отцу. В свое время наследница актера, страдающая ДЦП, не стала заявлять право собственности на коллекцию Нины Ольшевской — матери Баталова. Как сказала Мазур, картины именитого художника оказались частью этой коллекции.

Юрист заметила, что аукционная стоимость произведений искусства составляет около 400 миллионов долларов. Одна из картин была найдена Элиной в Израиле, в доме бизнесмена Шмуэля Флатто-Шарона, который умер еще в 2018 году. Мазур уточнила, что сделка не была криминальной, а Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не имеют к ней никакого отношения.

Полотна Модильяни входили в коллекцию Баталова наряду с письмами Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока и картинами Кузьмы Петрова-Водкина.

«Если бы существовало заявление Марии Баталовой о том, что такие картины находились в их коллекции, и она просит их вернуть… Но она никаким образом не заявила о праве обладания. Более того, Баталовы сказали, что добровольно отказываются от всех архивов в пользу Пуниных (Николай Пунин — третий муж Анны Ахматовой — Прим. ред.), кого угодно, но в итоге они ни на что не претендуют. Поэтому в любом случае Баталовы о своих правах заявить уже не могут», — сказала Элина.

Мазур вышла на связь с родственниками Флатто-Шарона и выяснила, что в 2017 году они купили картину у убитого в 2009 году Шабтая Калмановича. Мазур добавила, что перед этим по упущению Баталова бесценные произведения при ремонте просто выбросили еще при жизни актера.

«Цивин сказал правду, заявив, что коллекция находилась в отвратительных условиях, и ничего не было систематизировано. На меня на днях снова вышел человек из окружения Калмановича. Сказал, что он является правообладателем оставшихся девяти произведений. В самое ближайшее время мы начнем оформление сделки по передаче этих картин меценату — китайскому миллиардеру», — цитирует адвоката сайт KP.RU.

Актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин были задержаны правоохранителями 26 октября 2020 года. Против пары возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, в результате действий Дрожжиной и Цивина родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и внушительной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги: цена, к примеру, рукописей Ахматовой превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова Гитана Леонтенко. Та же, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Дрожжина подала в суд на дочь Баталова.