Найдены пропавшие картины на миллионы долларов из коллекции Алексея Баталова

Пропавшие картины из коллекции народного артиста Алексея Баталова удалось найти. Одно из полотен оказалось в Израиле. Где все это время находились работы Амедео Модильяни сайту Teleprogramma.pro рассказала известный адвокат Элина Мазур. По ее словам, примерная аукционная стоимость произведений живописца составляет порядка 400 миллионов долларов.

«Картины действительно найдены, но не в полном объеме и не те, которые были заявлены. Речь идет о четырех полотнах и шести рисунках Амедео Модильяни», — сказала Мазур.

Одно полотно обнаружили в Израиле в доме известного израильского коллекционера Шмуэля Флатто-Шарона, который умер еще в 2018 году. Мазур уточнила, что никакой криминальной составляющей в сделке по покупке полотна не было. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не имеют никакого отношения к этой истории.

«История происходила еще при жизни Алексея Баталова. Думаю, что в силу возраста или других обстоятельств он просто не заметил всех этих дел. И как я и подозревала, это бесценное сокровище было вывезено как барахло. И даже ни в каких-то кофрах, а в мусорных мешках», — подытожила адвокат.

26 октября следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий Дрожжиной и Цивина родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Но Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова. Гитана Леонтенко, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе 2021 скандал о мошенничестве с наследством Алексея Баталова получил неожиданный поворот. Актриса Наталья Дрожжина, против которой возбуждено уголовное дело, подала иск к дочери артиста, Марии.