«Не знаем, жив ли он там»: Федосеева-Шукшина с адвокатом попыталась ворваться в дом к Алибасову

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 148

По словам Вадима Горжанкина, продюсера держит взаперти неизвестный мужчина, которого сын Алибасова назвал «охраной».

Фото, видео: 5-tv.ru

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в сопровождении адвоката Юлии Вербицкой-Линник, PR-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина и группы журналистов попыталась проникнуть в квартиру продюсера.

По словам Горжанкина, Бари Каримовича держит взаперти и не выпускает «охранник», нанятый его сыном. Жаждущие увидеть пропавшего продюсера несколько раз громко стучали, но дверь так и не открылась.

«Бари Каримович не выходит. Он может выйти днем в магазин за продуктами иногда… За одним продуктом», — предположила Федосеева-Шукшина. 

Адвокат актрисы пояснила, что ранее ей поступила информация о готовности Алибасова налаживать супружеские отношения. Также некий помощник продюсера по имени Рудольф по телефону рассказывал Вербицкой-Линник, что Бари Каримович находится дома и хорошо себя чувствует. Но комментарии относительно исчезновения Алибасова постоянно меняют тематику.

«Мы устали от лжи, устали от неадеквата. Простите, мы не знаем, Бари Каримович там живой, неживой», — сказала адвокат.

На вопрос журналистов, не считает ли Федосеева-Шукшина эту ситуацию очередным пиар-ходом, артистка ответила положительно. Однако она не согласилась с тем, что провокаторами являются только ее адвокат и Горжанкин. В очередной уловке для прессы, считает Лидия Николаевна, может быть замешан и сам Алибасов.

«Я понимаю, что происходит, в этом пиаре участвует и сам Бари Каримович. Меня никто не втягивал, я сама хочу… Мы Новый год провели вместе, прекрасные были дни кроме этих трех дней, когда он пропал. Он здесь, не открывает, закрылся», — сказала отчаявшаяся супруга.

По словам Федосеевой-Шукшиной, ей не хотелось ссориться с мужем и выяснять отношения. Главным было проверить, все ли с ним в порядке. Однако, когда стало понятно, что никто не откроет, актриса и ее адвокат не стали спешить со звонком в полицию. Они решили обратиться к правоохранителям позже. Ждать стражей порядка на месте слишком долго, решили женщины, да и желание добиваться правды немного угасло, как призналась обманутая супруга продюсера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Алибасова прокомментировал слухи о «заточении» отца.

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