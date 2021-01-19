Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье — видео
Смертельная авария произошла утром 19 января на 72-м километре трассы М-7 «Волга» в Павловском Посаде.
Фото, видео: Depositphotos / Voyagerix; 5-tv.ru
Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, смертельная авария произошла утром 19 января на 72-м километре трассы М-7 «Волга» в Павловском Посаде.
По предварительным данным, в результате пренебрежения правилами дорожного движения водитель микроавтобуса Peugeot, в котором находились девять человек, врезался в стоящий на обочине большегруз Scania.
От полученных травм на месте происшествия скончались три человека — женщина и два мужчины. Еще три пассажира с травмами головы и ушибами госпитализированы.
На месте происшествия работают оперативные службы. Движение в направлении Москвы перекрыто. Автоинспекторы организовали объезд через Электрогорск. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа возможная причина ДТП с авто, влетевшего в толпу в Петербурге.
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