Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с фурой в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, смертельная авария произошла утром 19 января на 72-м километре трассы М-7 «Волга» в Павловском Посаде.

По предварительным данным, в результате пренебрежения правилами дорожного движения водитель микроавтобуса Peugeot, в котором находились девять человек, врезался в стоящий на обочине большегруз Scania.

От полученных травм на месте происшествия скончались три человека — женщина и два мужчины. Еще три пассажира с травмами головы и ушибами госпитализированы.

На месте происшествия работают оперативные службы. Движение в направлении Москвы перекрыто. Автоинспекторы организовали объезд через Электрогорск. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа возможная причина ДТП с авто, влетевшего в толпу в Петербурге.