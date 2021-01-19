Японист, историк, журналист. Что известно о скончавшемся Игоре Выхухолеве?

Скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев. О его смерти сообщила дочь легендарного телевизионщика, Мария. По словам девушки, причиной ухода из жизни ее отца стали проблемы с сердцем. Журналисту было 66 лет. При этом коронавирус, который за 2020 году унес немало жизней знаменитых людей, не задел телеведущего. Дочь покойного рассказала, что он очень серьезно относился к эпидемиологическим ограничениям, все соблюдал.

«COVID-19 не болел и соблюдал всегда с трепетом все меры противоковидной безопасности. По ковид-протоколу всем, кто проходит даже плановые профилактические обследования в больнице, делают тесты каждые два-три дня, у него не было „короны“, все тесты были отрицательные», — рассказала Мария в беседе с ТАСС.

Последние годы Игоря Владимировича не было видно на телевидении. Однако он был человеком, который застал на ТВ самые непростые времена. В Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР он пришел в 1981 году на должность редактора.

Вскоре его отправили корреспондентом в Токио, поскольку Выхухолев отлично владел двумя иностранными языками, что было редкостью в советское время — английским и японским. Любовь к всему восточному, по его словам, у него появилась еще в детстве, когда ему на глаза попалась книга — «Письменность народов Востока». Маленького мальчика заворожили иероглифы, а уж потом он полюбил и все остальные атрибуты этой удивительной культуры. Знания японского он применял на практике не только в годы жизни в Стране восходящего солнца, но и много позже — так, в 2011 году он мужественно взялся вести репортаж из Японии, где случилось мощнейшее землетрясение, магнитудой в 8,9 баллов! Настолько велика была тяга к новому и неизведанному, сыграл роль, конечно, и профессионализм.

После возвращения из Токио в 1988 году Выхухолев занялся наукой. Вначале стал аспирантом Академии общественных наук при ЦК КПСС, потом получил степень кандидата исторических наук. В 1991 году пришел в ГТРК «Останкино», где начал с работы комментатором, а уже через год стал ведущим информационных программ. Постоянным ведущим программы «Время» журналист был с 1992 по 1996 год.

В нулевых годах Выхухолев занял место шеф-редактора ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ «Первого канала». Одной из самых его запоминающихся работ стало интервью с Михаилом Горбачевым, проведенное в 2001 году. Разговорить первого президента СССР о том, как он видит историю страны, которой уже нет, и что думает о нынешней России — непросто, но Выхухолев обладал талантом раскрывать собеседников, и этот раз не стал для него исключением.

В последние годы журналист не появлялся на голубом экране, уделяя все свое время и внимание семье. После смерти ведущего остались две дочери, жена, увы, ушла из жизни раньше него. Дочь Мария, сообщая о смерти родителя, опубликовала трогательное фото — Игоря Владимировича и его супруги.

«Они теперь вместе», — писали в комментариях друзья телеведущего.

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