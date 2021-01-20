«Совсем беда»: Лена Ленина поведала о почти полной потере памяти Бари Алибасова

Писательница и фотомодель Лена Ленина в своем аккаунте в Instagram рассказала о проблемах Бари Алибасова. По ее словам, основатель групп «Интеграл» и «На-На» страдает практически полной потерей кратковременной памяти. Врачи диагностировали знаменитости активную стадию деменции.

Лена Ленина отметила, что медики наркологической клиники провели Бари Алибасову чистку организма. Специалисты рекомендовали близким определить продюсера в более подходящее его состоянию учреждение.

«А вот с окружением у Бари Алибасова оказалась совсем беда. Как бы этого не хотелось, но придется признать, что сынок, несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею, все-таки, пытается хоть чем-то помочь родному отцу. Хоть и выгнал весь преданный Бари Каримовичу персонал, в том числе, и личного помощника, потому что нечем платить», — написала Лена Ленина.

Публицист добавила, что солисты «На-На» не бросают Бари Алибасова на произвол судьбы и помогают мужчине деньгами, несмотря на скудные по нынешним меркам гонорары.

Лена Ленина также указала, что экс-пиарщик неплохо заработал на проблемах музыкального продюсера.

«Коварно поводил уже почти ничего не помнящего старика, как медведя на ярмарке, по съемкам а-ля „новая невеста-танцовщица беременна“, заработал на этом, сколько смог, выжав ситуацию как лимон, и переметнулся в противоположный лагерь», — отмечает писательница.

Instagram @lenaleninaofficial

Публицист не забыла и о Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая передала все права своим представителям — адвокату и одной из дочерей. Эти женщины, по утверждению Лены Лениной, ради пиара посещали телешоу и получали за это гонорары.

«Предыдущая серия была о том, как они рады разводу. Но как только все комментарии прессе были даны, а деньги потрачены, кумушки спохватились и поняли, что без Алибасова нет скандала, и придумали следующую серию мыльной оперы», — пишет публицист.

Лена Ленина сообщила подписчикам, что адвокату и дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной нужно, чтобы Бари Алибасов подал апелляционную жалобу в суд, якобы не желая разводиться с актрисой. Публицист уверена, что продюсеру, который почти ничего не помнит, нужно пребывать в состоянии покоя, а не становиться участником «ярмарок».

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