Пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь

Анна Васильева
170 704

Если представителям этой зодиакальной дюжины не повезет в деньгах в новом году, то точно подфартит в отношениях.

Пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет неожиданная любовь

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

В китайской астрологии 2021-й — год Быка. Он будет хорош не только для людей, рожденных под знаком животного-хозяина. Еще пятерым представителям зодиакальной дюжины повезет в эти 12 месяцев. Особый успех ждет их на любовном фронте.

Крыса

Их ждет непростой период, полный эмоциональной нагрузки. Но это не помешает Крысам активно флиртовать и заводить множество новых романтических знакомств.

Кролик

Кроликов ждет год развлечений и романтики. Также в этот период им стоит быть бдительными: неожиданные соблазны всегда будут где-то рядом.

Дракон

Их представители - одни из самых счастливых в 2021 году, все планеты будут на их стороне. Одиночки смогут обрести свою половинку. Одно условие — нужно чаще выходить из дома и не скрываться от общения.

Коза

Рожденные в год Козы получат в 2021-м большое количество ласки и нежности. Для них настанет время серьезных и ответственных отношений.

Собака

Те, кто рожден в год Собаки, буквально утонут в сюрпризах. Одиночкам пора отправиться в путешествие, где вероятность обрести свою любовь будет намного выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрологи дали совет представителям всех знаков зодиака, как разбогатеть в 2021 году. Звезды каждого наделили определенными чертами характера, подарили особые преимущества и немного удачи. Но у любого есть и слабые стороны, в том числе в плане отношений с деньгами.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.02
-0.12 86.77
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:34
На могиле утонувшей дочери Конкина установили мини-часовню
4:05
Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении
3:49
Соседов оценил богатства Пугачевой и Галкина: «Их дети могут прожигать жизнь!»
3:33
Уточненные данные по ДТП с туристическим автобусом в Турции
3:17
Таролог уличила новую девушку Мамаева во лжи: «Нет сильного чувства»
3:01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Олимпиада 2021: прогноз на 3 августа, сколько медалей выиграет Россия, анонс дня Игр в Токио 2020
Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков
Россия установила рекорд по медалям на Олимпийских играх
Что ждет представителей каждого из знаков китайского гороскопа в августе
Уже завтра фотограф-убийца Дмитрий Лошагин может выйти на свободу по УДО

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака