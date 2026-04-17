Противоположности не притягиваются? Почему разные характеры разрушают союзы

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Популярное убеждение оказалось опасным заблуждением.

Правда ли противоположности притягиваются мнение психологов

CuerpoMentе: убеждение о гармонии противоположностей является заблуждением

Популярное утверждение о том, что полные противоположности могут создать крепкий союз, является наиболее вредным романтическим мифом. Об этом сообщило издание CuerpoMente со ссылкой на интервью психолога Марии Эсклапес.

Эксперт подчеркнула, что подобные убеждения мешают людям строить здоровые отношения, так как вводят их в заблуждение относительно реальной совместимости партнеров. Многие ошибочно полагают, что радикальные различия в характерах помогают паре развиваться, однако на практике это чаще ведет к конфликтам и непониманию, чем к гармонии.

Эсклапес детально разобрала механизмы, которые делают такие отношения деструктивными. По ее словам, сторонники идеи притяжения «разных полюсов» уверены, что партнеры будут успешно дополнять друг друга, компенсируя недостатки соседа своими достоинствами. Однако психолог уверена, что никакой реальной взаимодополняемости в подобных союзах не существует.

«Когда эти различия касаются эмоциональных аспектов, например, один человек доминирует, а второй является более покорным, возникает вредная динамика», — пояснила эксперт.

В таких случаях один из участников отношений неизбежно оказывается в подавленном состоянии.

Особую роль в укреплении этого мифа играет современная культура и массовое искусство. Психолог обратила внимание на то, что современный кинематограф, особенно проекты, созданные для подростковой аудитории, постоянно романтизирует изначально нездоровые и токсичные связи.

Из-за этого у молодых людей происходит постепенная нормализация деструктивных моделей поведения. Вместо поиска партнера с похожими взглядами и ценностями, они начинают стремиться к построению несбалансированных отношений, считая эмоциональные качели признаком истинной любви.

