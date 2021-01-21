Сколько зарабатывает астролог Василиса Володина после ухода из «Давай поженимся»

Прошел почти год, как звездный астролог Василиса Володина покинула шоу «Давай поженимся». Удивительно, но с разрывом контракта эксперт почти не потеряла в деньгах. Если некоторые полагают, что телевидение приносило ей большие дивиденды, то ошибаются. У любимицы публики есть куда более интересные проекты.

В частности, собственный астроцентр. Здесь обучаются молодые специалисты, Володина также проводит в офисе и личные консультации. Астролог уверяет: от клиентов отбоя нет, а график расписан на месяцы вперед!

Так, к примеру, если кто-то желает получить совет по вопросам, касающимся личной жизни или зачатия ребенка, придется выложить из кармана порядка 70-105 тысяч рублей. Если же ситуация куда более серьезная и требуется тщательный анализ, особенно, в сфере бизнеса — от 140 до 210 тысяч рублей.

Более 100 тысяч рублей стоит также индивидуальный прогноз от Володиной на ближайшие пять лет. Если клиент небогатый, то консультанты центра с удовольствием предложат свои услуги. Ценник у помощников Василисы начинается от 24 тысяч рублей, пишет KP.RU. Вот только шансов, что деньги вернут, если предсказания не сбудутся, практически нет.

Получает неплохой доход астролог, составляя гороскопы и прогнозы для различных журналов, ТВ-передач. Немаленькую прибыль приносит и блог в Instagram. В последнее время Володина все чаще публикует на страничке полезную информацию, что привлекает аудиторию. У звезды уже почти миллион подписчиков!

Instagram @vasilisa.volodina

Впрочем, и «Давай поженимся» не страдает без звездного астролога. Хоть продюсеры и не смогли уговорить Василису выйти на работу в пандемию, доля зрительских просмотров у программы неуклонно растет. Так, на начало 2021 года эта цифра составила 10,6% от всех зрителей, смотрящих ТВ, в то время, когда идет шоу. С Володиной же в прошлом году этот показатель варьировался в пределах 10%.

Вернется или нет звездный астролог в «Давай поженимся» — неизвестно. Помимо работы много времени и внимания отнимает маленький ребенок Василисы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на январь 2021 года от Василисы Володиной.