Вдова Грачевского посетила могилу мужа на девятый день после его смерти — фото

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Егор Измалкин
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Екатерина Белоцерковская не сможет смириться с горькой утратой. Создателя «Ералаша» не стало 14 января.

Вдова Грачевского посетила могилу мужа на девятый день после его смерти — фото

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Вдова скончавшегося от коронавируса режиссера Бориса Грачевского Екатерина не может смириться со смертью мужа. В сторис на своей странице в Instagram она опубликовала фото с места погребения создателя «Ералаша».

Instagram @belotserkovskaia_official

Вдова Грачевского показала, что на девятый день после смерти мужа могила все также утопает в цветах, которых за эти дни стало еще больше. При этом в день похорон создателя «Ералаша» Белоцерковская поклялась, что в ее жизни больше не будет другого мужчины. Она заявила, что будет вечно любить отца своего сына и признавалась, что если бы не маленький Филипп, она вряд ли бы смогла справиться с потерей.

Известно, что знаменитости были женаты в течение пяти лет. Несмотря на разницу в возрасте в 35 лет, супруги жили дружно и воспитывали ребенка.

Бориса Грачевского не стало 14 января. Он скончался в больнице на 72-м году жизни после обширного поражения легких вызванного COVID-19.

Ране 5-tv писал, что хейтеры довели вдову Грачевского до истерики, предъявляя претензии по похоронам.

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