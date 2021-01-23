Вдова скончавшегося от коронавируса режиссера Бориса Грачевского Екатерина не может смириться со смертью мужа. В сторис на своей странице в Instagram она опубликовала фото с места погребения создателя «Ералаша».

Instagram @belotserkovskaia_official

Вдова Грачевского показала, что на девятый день после смерти мужа могила все также утопает в цветах, которых за эти дни стало еще больше. При этом в день похорон создателя «Ералаша» Белоцерковская поклялась, что в ее жизни больше не будет другого мужчины. Она заявила, что будет вечно любить отца своего сына и признавалась, что если бы не маленький Филипп, она вряд ли бы смогла справиться с потерей.

Известно, что знаменитости были женаты в течение пяти лет. Несмотря на разницу в возрасте в 35 лет, супруги жили дружно и воспитывали ребенка.

Бориса Грачевского не стало 14 января. Он скончался в больнице на 72-м году жизни после обширного поражения легких вызванного COVID-19.

Ране 5-tv писал, что хейтеры довели вдову Грачевского до истерики, предъявляя претензии по похоронам.