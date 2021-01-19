Хейтеры довели вдову Грачевского до истерики, предъявляя претензии по похоронам

Вдова покойного режиссера, создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского устала от нападок хейтеров. В Instagram Екатерина Белоцерковская выложила гневный пост, где пояснила, что никого не просила помогать ей с организацией похорон супруга.

Отвечая на нападки и претензии со стороны, 36-летняя актриса умоляла оставить ее в покое.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!» — написала Екатерина.

И добавила, что единственной возникшей проблемой было место на кладбище, с которым семья никак не могла определиться. Однако и этот вопрос Белоцерковской удалось урегулировать самостоятельно.

Instagram @belotserkovskaia_official

Преданные поклонники звезды в комментариях под архивными фото с Борисом Грачевским недоумевали: кто может предъявлять вдове претензии, после того, как случилось горе? Фолловеры поддерживали Екатерину, выражая свои самые искренние соболезнования.

Бориса Грачевского не стало вечером 14 января. В конце 2020 года знаменитому режиссеру поставили диагноз COVID-19. Впоследствии коронавирус подтвердился и у самой Белоцерковской.

Чета, следуя советам медиков, лечилась на дому. Однако вскоре состояние папы «Ералаша» резко ухудшилось. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Поражение легких было значительным. Спасти знаменитого пациента врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет с «Ералашем» после смерти Бориса Грачевского.