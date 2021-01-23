Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в загородном клубе в Москве
Инцидент произошел 23 января в деревне Власово.
Фото: depositphotos / pio3
Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в загородном клубе в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 23 января в деревне Власово Марушкинского поселения.
По предварительным данным, в заведении второй день шли гулянья. Новоиспеченный муж повздорил с кем-то из гостей со стороны супруги. Затаившие злобу оппоненты вызвали жениха и его брата на разборку и расстреляли из «мелкашки».
Погибшими оказались проживающие в Москве уроженцы Молдавии Филипп К. и Радик К. Злоумышленники скрылись с места происшествия на черном внедорожнике без номеров. Объявлен план «Перехват». Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель Ленобласти изрезал ножом жену и бросил тело в лифте.
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