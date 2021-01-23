Водителю машины с номерами АМР протестующие выбили глаз

В центре Москвы на Трубной площади водителю автомобиля с номерами АМР протестующие выбили глаз, он госпитализирован, сообщает РИА Новости.

Ранее участники незаконных акций набросились на автомобиль и заблокировали его движение. На кадрах видно, как протестующие бьют машину ногами и забрасывают снежками. При этом топа хором кричит: «Позор!» Водитель автомобиля в свою очередь не может тронуться, поскольку протестующие заблокировали ему движение.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее уже были зафиксированы факты агрессивного поведения со стороны участников несанкционированных митингов. Так, в Москве на Страстном бульваре один из протестующих швырнул в полицейского ограждением. Всего, по предварительным данным, в столице в ходе незаконных акций травмы получили около 40 правоохранителей, по всем инцидентам проводится проверка. Два уголовных дела заведены во Владивостоке в отношении протестующего, который повалил полицейского на землю и нанес ему несколько ударов.

Ранее прокуратура и Министерство внутренних дел РФ предупредили россиян об ответственности за участие в незаконных акциях на территории страны 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о готовности пресекать попытки несанкционированных митингов. А Следственный комитет России и Верховный суд поддержали законопроект о введении уголовного наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет за склонение подростков к участию в незаконных митингах. С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко. Он предложил внести изменения в статью «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных деяний».

Стражи порядка призывают наших соотечественников не поддаваться на провокации и игнорировать несанкционированные митинги. Кроме прочего, все без исключения россияне обязаны соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.

В сети стали распространяться ролики в поддержку задержанного за нарушение правил отбывания условного срока блогера Алексея Навального. Подростков начали призывать выйти на несогласованные акции. Манипулировать детьми пытаются в основном через популярные социальные сети — «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Организаторы митингов, судя по всему, попросту боятся, что взрослая аудитория уже составила собственное мнение о происходящих событиях. Они полагают, что детей можно обмануть и использовать как «живой щит». Роскомнадзор и прокуратура предостерегли популярные соцсети о недопустимости публикации подобных призывов. В МВД РФ, в свою очередь, указали, что полиция привлечет к ответственности за противоправные действия еще до проведения акций.

Блогер был осужден на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Тогда ему был назначен испытательный срок — пять лет.