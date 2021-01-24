Вдова Кобзона в шикарном наряде затмила молодых звезд на красной дорожке — фото

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Анна Васильева
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Нинель Кобзон (Дризина) посетила церемонию вручения премии «Золотой орел».

Вдова Кобзона в шикарном наряде затмила молодых звезд на красной дорожке — фото

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Нинель Кобзон (Дризина) стала гостьей церемонии вручения премии «Золотой орел». Вдова народного артиста СССР пришла на светское мероприятие в шикарном наряде. На ней была коричневая норковая шуба, черный костюм с широкими брюками и яркая шелковая блуза алого цвета.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

70-летняя вдова Иосифа Кобзона буквально затмила молодых звезд на красной ковровой дорожке. Она выглядела ярче, чем актриса Нонна Гришаева, которая явилась в черной блузке с высоким воротником и черных широких брюках, Полина Максимова, которая пришла в атласном черном платье в пол и Надежда Михалкова, выбравшая для светского вечера украшенный перьями темный комбинезон, пишет «Экспресс газета».

Нинель Кобзон (Дризина), образ которой дополнили серьги с жемчугом, с удовольствием позировала для фотографов и искренне улыбалась.

Иосиф Кобзон был женат трижды, но только последний брак оказался для него самым счастливым. Он стал отцом — жена Нинель подарила ему сына Андрея, а затем и дочь Наталью. Благодаря им на свет появились семеро любимых внуков артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Кобзона с благодарностью вспоминает все 50 лет брака с легендой советской эстрады, огорчает ее лишь то, что она не успела родить супругу больше детей.

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