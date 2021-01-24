Видео: участниц Pussy Riot доставили в отдел полиции после наезда на сержанта

Видео, как участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн доставили в отдел полиции в Москве, оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Все произошло 23 января. Во время задержания, девушки попытались скрыться на автомобиле, и протаранили бампером сержанта полиции на Большом Алтуфьевском переулке.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

2 3 января в Москве прошли несанкционированные акции. В МВД неоднократно напоминали об ответственности за провокации в адрес правоохранителей, однако некоторые пришедшие на несанкционированные мероприятия, вели себя агрессивно — бросали в силовиков бутылки, яйца и снежки. Случаи нападения были зафиксированы в Москве, Петербурге, Владивостоке и Ульяновске.

Призывы выйти на несанкционированные акции 23 января распространяли сторонники блогера Алексея Навального, который был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Поводом стали систематические нарушения им правил условного срока.

Попытки сторонников блогера поднять общественность успехом не увенчались. Среди участников незаконных акций были ярые активисты, готовые «порвать» кого угодно. Однако силовики оперативно реагировали на выходки дебоширов и мирно выводили их из толпы, чтобы не допустить столкновений.

Ранее блогера осудили на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Ему был назначен испытательный срок — пять лет.