«Просто голодание»: Алла Довлатова назвала свой максимальный вес без диет

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова честно призналась, какой максимальный вес у нее был. Стройная мать четверых детей замечательно выглядит и уже не первый год весит всего 58 килограммов.

«Когда я была беременна старшей дочерью, мой нормальный вес достигал 52 кило, и я добавила еще 20. Соответственно, во мне было 72 килограмма. В свои 52 я вернулась через 2 месяца», — рассказала она в беседе со Starhit.ru.

Алла Довлатова ежедневно занимается спортом и дыхательной гимнастикой, регулярно ходит на йогу, делает висцеральный массаж и посещает бассейн, еще она исключила из питания все вредное. Она рассказала, что у нее есть всего одна мотивация для такой строгости к себе.

«Когда <…> видишь, что „то самое платье“ на тебе смотрится уже не так хорошо, ты берешь себя в руки и возвращаешься в форму. Главное — продержаться неделю, после этого срока ты втягиваешься в режим, и все снова становится легко и просто», — пояснила она.

Телеведущая исключила из рациона дрожжевой хлеб и белый сахар, из мяса ест только нежирную индейку и курицу, а сладкое заменяет фруктами. Также она сторонница интервального голодания и не считает это обычной диетой.

«Я бы назвала это просто голоданием. Ужинаю в 18:30, и первый прием пищи у меня не раньше 13:00. Получается, у меня даже не 16/8, а 18/6! Я восемнадцать часов голодаю, и в течение шести часов у меня пищевое окно», — пояснила она.

Довлатова убеждена, что спорт и ограничение в пище помогают ей оставаться в одном весе уже не первый год. С ней согласна и индианка Саана Шетти — всего за пять месяцев она потеряла 40 килограммов лишнего веса. Как пишет ФАН, она ограничила размер порций и разнообразие блюд и стала ежедневно гулять не менее полутора часов.

Напоследок Алла уточнила, что предпочитает не взвешиваться, а оценивать свою фигуру по размеру одежды.

У Аллы Довлатовой четверо детей. От первого супруга Дмитрия Лютого у нее есть 21-летняя Дарья и 16-летний Павел. От брака с подполковником полиции Алексеем Бородой — 12-летняя Александра и трехлетняя Мария.

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