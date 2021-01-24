«Не держу зла»: пострадавшая на незаконной акции в Петербурге простила силовика

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Василий Заика
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Жительница Луги Маргарита Юдина попросила врачей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе перевести ее в стационар поближе к дому.

Фото, видео: 5-tv.ru

Пострадавшую на незаконной акции в Петербурге жительницу Луги Маргариту Юдину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Женщина отмечает, что сама попросила врачей перевести ее в стационар поближе к дому, так как ее ждут трое детей, для которых она единственный близкий человек.

Маргарита Юдина подчеркнула, что персонал НИИ продемонстрировал прекрасное отношение. Пострадавшая подчеркнула, что является православной христианкой и простила своего «обидчика».

«Врачи — просто замечательные! И девочки все, и мальчики. Большая благодарность! Просто — от души! Обидчика я простила, потому что понимаю — молодежь наша в трудном положении. Противостояние это искусственное. Я не держу зла! Я православный человек, я прощаю всех!» — заявила Маргарита Юдина.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 9 НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Фалевко отметил, что пациентка отправляется в родной город в стабильном состоянии. При поступлении в медучреждение ей было проведено полное обследование.

«Она чувствует себя очень хорошо. Пациентка изъявила желание сегодня выписаться из нашего стационара. Мы не видим причин ее задерживать. В стационарном лечении пациентка не нуждается. Она была полностью обследована при поступлении. Ей была оказана неотложная помощь. Ночь она провела спокойно. Все это время пациентка была в сознании», — констатировал врач.

Маргарита Юдина 23 января встала на пути у сотрудников полиции, ведущих в автозак задержанного участника несогласованного мероприятия, один из силовиков толкнул ее в грудь. Сейчас эти кадры изучают в МВД.

Свои извинения пострадавшей принес глава управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка. Он обещал, что стражи порядка окажут ей всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейский извинился перед пострадавшей в несанкционированной акции в Петербурге.

23 января в Москве прошли несанкционированные акции. В МВД неоднократно напоминали об ответственности за провокации в адрес правоохранителей, однако некоторые пришедшие на несанкционированные мероприятия, вели себя агрессивно — бросали в силовиков бутылки, яйца и снежки. Случаи нападения были зафиксированы в Москве, Петербурге, Владивостоке и Ульяновске.

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