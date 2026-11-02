Что говорит закон: можно ли подписываться на латинице в паспорте

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Юрист объяснила, какие ограничения действуют при заполнении специального поля в документе.

Можно ли использовать латинские буквы в подписи для паспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне могут использовать латиницу в подписи паспорта

При оформлении российского паспорта граждане могут использовать латинские буквы в подписи. Законодательство не устанавливает требований к языку и символам, которыми она должна быть выполнена, рассказала РИА Новости юрист Лилия Василенко.

По ее словам, ни положение о паспорте гражданина России, ни административный регламент МВД по выдаче и замене документа не содержат ограничений на использование латиницы.

«Положение о паспорте гражданина РФ и регламент МВД по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене такого документа не устанавливают, на каком языке и какими символами она должна быть выполнена», — сказала Василенко.

При этом подпись должна быть сделана собственноручно и размещаться в пределах специально отведенного для нее поля.

Ранее 14-летний российский школьник выбрал для подписи в первом паспорте цифры «67». На необычную подпись обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Фотографию документа опубликовал в соцсетях брат подростка. Цифры «67» стали популярным мемом в молодежной интернет-культуре.

Мем «67» (или «сикс-севен») — это вирусный тренд, который не имеет конкретного смысла. Его главная особенность как раз в том, что им можно ответить на любой вопрос или просто выкрикнуть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Собянин: Москва продолжит поддержку малого и среднего предпринимательства
19:42
Уже «пригорает»: пользователям сети осточертела реклама аэрогрилей
19:29
«Звездный» развод: мошенник выдал себя за JANAGA и опустошил счет москвича
19:28
«Она для меня дочка»: почему Симона заменила Тимати на родах Валентины Ивановой
19:17
«Воскрес» в морге: пациент с инфарктом подал признаки жизни
19:05
Красные, желтые или зеленые? Какие яблоки лучше добавить в рацион

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Дешевой зимы у Европы уже не будет
Пенсии в ноябре выплатят досрочно: график перечислений и кому увеличат выплаты
Напал медведь? В Томской области обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео