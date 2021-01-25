«Был на лечении»: стендапер Арутюнов о суициде Александра Шаляпина

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 535

Тело комика нашли в квартире в Москве 25 января. Артисту был 41 год.

Фото, видео: Instagram @shalyap_in, 5-tv.ru

О смерти стендапера Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. Его коллега по цеху, актер и Stand Up комик Карен Арутюнов рассказал 5-tv.ru, что он знает о случившемся. Новость о смерти Шаляпина потрясла не только его фанатов, но и знакомых, которые с ним хорошо общались.

«Я пока не в курсе, пока не могу никаких комментариев дать. Я только что буквально получил сообщение, хотел все это перепроверить и потом дать комментарий, — сказал Арутюнов. — Пока не могу ничего утверждать».

В то же время Карен признался, что в последнее время общение с Шаляпиным почти сошло на нет. Из-за проблем с алкогольной зависимостью покойный временно отошел от дел и проходил реабилитацию.

«Мы не общались, потому что он был на лечении все это время. Полгода, больше».

Появились разные версии причин смерти Александра Шаляпина, и одна из них — суицид. Но Карену Арутюнову такие подробности неизвестны.

«Понятно, у него была алкогольная зависимость. Уехал на лечение, контакта с ним не было, все через жену. С женой тоже не поддерживаю связь», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru писал, почему появилась версия, что популярный актер и радиоведущий Александр Шаляпин мог покончить с собой.

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