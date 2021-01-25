«Он не справился»: директор Шаляпина о том, что погубило известного артиста

Комедийный актер, стендапер и радиоведущий Александр Шаляпин ушел из жизни утром 25 января. Известие о его смерти стало ужасным потрясением для фанатов, родных и близких. В беседе с 5-tv.ru директор артиста Мария Малякина рассказала, что погубило знаменитость. По ее мнению, всему виной стало отсутствие выступлений из-за пандемии COVID-19.

«Саша был один из тех творческих людей, который жил работой и для него это было безумно важно. У него было по восемь выступлений в месяц: концерты, корпоративы. Очень много работы. И в тот момент, когда это все отменилось, Саша воспринял это как не то, что все артисты потеряли работу, а он лично почувствовал свою не востребованность», — сказала Малякина.

По ее словам, у артиста началась сильная депрессия. Он стал злоупотреблять алкоголем и в начале июня попал в реабилитационный центр. Там Шаляпин пробыл полгода.

«Должны были его отпустить, скажем так „на волю“, в начале декабря. Первого числа он должен был выйти, уже тоже должны были быть выступления, корпоративы и так далее. Но его оттуда не отпустили, сказав, что выступления могут повлиять так, что он будет выпивать. И решили, что будут его отпускать в январе», — пояснила директор артиста.

Реабилитационный центр Шаляпин покинул 21 января. Он был в подавленном состоянии и чувствовал себя не очень хорошо.

«Я, зная, что он выйдет, сделала ему очень много выступлений, очень много концертов, у нас февраль был почти полностью забит. Конечно же я передала эту информацию его жене. Она это ему сказала, для того, чтобы он знал, что он востребован. У него депрессия случилась из-за того, что он потерял свою возможность реализации. Для него, как ни для кого другого это стало очень важной потерей. Он не смог с этим справиться. Он не пережил вот эту всю ситуацию с отменой выступлений», — объяснила Мария Малякина.

По ее словам, тело Шаляпина нашла жена. На помощь она позвала друга, который посмотрел, что именно произошло с актером и вызвал полицию.

Александру Шаляпину на момент смерти был 41 год. У него осталась вдова Анастасия, а также дочь-подросток от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Елена Борщева рассказала о работе с Шаляпиным.