🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 января, растущая Луна в знаке Рак одарит энергией и внутренними силами для новых свершений. Благоприятный день для старта новых проектов. Смело продвигайте свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Но существует и риск поражения в начинании, поэтому планированию и подготовке следует уделить пристальное внимание. День также хорош для укрепления родственных отношений.

♈ Овен

Овны умеют мыслить глобально и мечтать о больших вещах, строить смелые планы. Но когда доходит до дела, они теряют смелость, боятся сделать первый шаг и проявить себя в полной мере. Не надо так! Вы талантливы и сильны, не сомневайтесь в своем потенциале! Не стоит страшиться успеха, иначе он может от вас ускользнуть. Действуйте, и результат не заставит себя ждать!

Космический совет: утвердитесь в мысли, что вы рождены для побед!

♉ Телец

Если бы беспокойство помогало в делах, Тельцы уже были бы королями мира. Но в действительности переживания и страхи не столько помогают, сколько мешают вашему успеху. Не позволяйте эмоциям брать над собой верх, возьмите все в свои руки. Делайте все возможное для достижения цели, приложите максимум усилий. Вселенная заботится о вас, даже когда вы об этом не подозреваете. Сотрудничайте с ней, будьте смелыми и решительными.

Космический совет: высшие силы на вашей стороне, действуйте!

♊ Близнецы

Сегодня вы ощутите волну вдохновения с ноткой безумия. Не бойтесь воплощать самые смелые и креативные идеи. Но вот в чем дело: окружающие вас люди тоже преисполнены энергией и хотят себя проявить. Несмотря на повышенный градус соперничества, оставайтесь собой и не пытайтесь угодить всем. Помните, чем больше вы позволяете себе проявить талант, тем выше шансы на успех у ваших проектов — профессиональных и творческих.

Космический совет: расширяйте границы, не сдерживайте творческую энергию и вдохновение.

♋ Рак

В вашей голове могут зарождаться самые замечательные идеи, но они ничего не будут значить, если вы не придадите им осязаемую форму. Пришло время приступить к новому проекту, Раки. Проявите настойчивость, терпение и дисциплинированность. Четкий план и следование продуманному алгоритму непременно приведут вас к намеченной цели. Никаких оправданий — только упорная борьба за исполнение сокровенных желаний!

Космический совет: чтобы добиться цели, придется проявить смелость и усердие.

♌ Лев

Ваши планы всегда отличались масштабностью. Вы, можно сказать, родились для больших свершений, но по ряду причин пока не смогли полностью воплотить мечты и прийти к образу жизни, который представляли в своих мечтах. Как вы думаете, ваша реальность соответствует ожиданиям? Если нет, пора взять на себя ответственность за свою жизнь и перестать бояться собственной силы. Вы заслуживаете изобилия в любой форме, причем прямо сейчас. Позвольте себе получить то, что всегда было вашим.

Космический совет: пришло время воплотить мечты, приложите к этому все силы.

♍ Дева

Девам звезды советуют сегодня отвлечься от жизни других людей и обратить внимание на свою. Не нужно сравнивать себя с более успешными, красивыми и счастливыми окружающими. Лучше подумайте, что нужно сделать, чтобы реализовать собственные мечты. Только вы отвечаете за все победы и поражения. Зависть не поможет, только активные действия приведут к поставленной цели. Проявите непоколебимую веру в себя и приготовьтесь захватить мир, не меньше. Вселенная поддерживает вас.

Космический совет: действуйте и из жертвы обстоятельств превратитесь в победителя!

♎ Весы

Ничто в мире не происходит случайно, это касается и негативных событий. Поражения, предательство, расставания — все это можно расценить не как трагедию, а как ценный жизненный опыт. Возьмите себя в руки и проститесь с позицией жертвы. Поблагодарите судьбу за уроки и идите с этим багажом дальше. Полученные знания не позволят совершить одну ошибку дважды. Будьте благодарны за проблемы, поскольку они помогают вам духовно расти и приближаться к просветлению.

Космический совет: воспринимайте все в своей жизни как урок.

♏ Скорпион

Ничто не длится вечно, и вы это знаете. Перемены — единственная константа этого мира. Вам необходимо научиться не только мириться с этим фактом, но и быть благодарным. Все, что с вами происходит, — невероятный дар, так как приносит мудрость, помогает понять законы судьбы. Пережитый опыт убережет вас от провалов в будущем, воспользуйтесь им как своим богатством, не воспринимайте его негативно.

Космический совет: примите свои неудачи как дар и ценный жизненный опыт.

♐ Стрелец

Иногда сдаться — лучшее решение, которое принесет наименьшее количество потерь. Не важно, что твердят окружающие, вы никому ничего не должны. Если считаете, что сделали максимум, но не справились, оставьте. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Смиритесь с тем, что в некоторых битвах вам никогда не стать триумфатором. Такова жизнь. Проиграть с достоинством — настоящий поступок, достойный уважения. Ваша непоколебимая вера в успех рано или поздно приведет вас к цели.

Космический совет: порой нужно просто признать поражение и двигаться дальше.

♑ Козерог

Вы не раз ссорились со своей второй половиной, правда? Но потом все равно мирились, ведь вы жить друг без друга не можете! Вот и сейчас: все, что действительно ценно, у вас уже есть. Это любовь. Перестаньте беспокоиться о мелочах и взгляните на свою жизнь по-новому. Вы одарены волшебным чувством, и его разделяет ваш партнер. Что еще нужно для счастья? Забудьте старые обиды и живите настоящим. Помните, прощение никогда не касается другого человека, это только ваше решение.

Космический совет: забудьте ссоры и мелкие обиды, отдайтесь чувствам без оглядки!

♒ Водолей

Водолеям звезды советуют расширить кругозор и понять, наконец, что они не лучше других. Да, ваши проблемы не трагичнее проблем окружающих, ваше счастье не ценнее счастья близких. Будьте справедливы. Прежде, чем осуждать кого-то, пройдите его путь. Так что, Водолеи, меняйте фокус, дарите заботу, внимание, любовь, не жадничайте. Ваша щедрость вернется благодатью Вселенной.

Космический совет: не осуждайте близких, лучше помогите им, проявите любовь и заботу.

♊ Рыбы

Жизнь — штука тяжелая, это не секрет. Вы пережили немало испытаний и невзгод, но выстояли. Теперь пора сделать следующий шаг — перестать винить в своих бедах обстоятельства и других людей. Только вы отвечаете за свое счастье. Только вы владеете ситуацией. И если ваша беда помельче, чем землетрясение, вы справитесь, дорогие Рыбы. Вы — творец судьбы и ее соавтор. Найдите минутку, чтобы поблагодарить жизнь за все хорошее и плохое, за события, которые сформировали сильную личность. Если вы найдете в себе силу простить и забыть, ничто не встанет между вами и вашими мечтами.

Космический совет: поблагодарите судьбу за ее испытания и смело бросайтесь в бой ради мечты!

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