Иван Краско отказался принимать поздравления с рождением дочери

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Анна Васильева
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90-летний актер заявил, что не намерен говорить об очередной наследнице.

Иван Краско отказался принимать поздравления с рождением дочери

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Известный советский и российский артист Иван Краско в шестой раз стал отцом. Матерью девочки является его 29-летняя возлюбленная Юлия Кичемасова. Однако актер наотрез отказался принимать поздравления с рождением малышки.

«Смотрите программу, там все разъясняется. Мне запрещено слово об этом говорить», — заявил Краско в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

С Юлией Кичемасовой актер завел роман несколько лет назад, еще до развода с Натальей Шевель. Тогда молодая возлюбленная и пообещала Краско подарить ребенка. Однако забеременела девушка не естественным путем, а с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для этого она воспользовалась биоматериалом, который актер заморозил много лет назад. 4 декабря 2020 года у пары появилась девочка, но об этом влюбленные заявили только сейчас.

Теперь Краско и Кичемасова хотят пожениться. В таком случае девушка станет уже пятой по счету женой артиста.

У Ивана Краско пятеро детей, родившихся в трех официальных браках. Старшая дочь Галина появилась на свет, когда Краско был женат на Екатерине Ивановой. Повзрослев, она сменила отчество, но Краско старается поддерживать связь с наследницей, которая уже сама на пенсии.

Во втором браке с Кирой Петровой на свет появились сын Андрей и дочь Юлия. Известный российский актер Андрей Краско умер от сердечного приступа в возрасте 47 лет.

Сыновей Ивана и Федора актеру родила предпоследняя жена Наталья Вяль. Актер общается с ними и старается помогать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Краско перенес коронавирус.

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