Федосеева-Шукшина отсудила подаренную ранее Алибасову квартиру

|
Светлана Шевченко
3 550

Рассмотрение апелляции только что завершилось в Московском городском суде.

Фото, видео: ТАСС / Саверкин Александр; 5-tv.ru

Лидия Федосеева-Шукшина отсудила подаренную ранее в браке Бари Алибасову квартиру в Новой Москве.

«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения», — заявила адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник.

Она добавила, что решение Московского городского суда таким образом поставило точку в резонансном деле и возвратил Лидии Николаевне «законную собственность».

«Лидия Николаевна принятым по Делу судебным актом удовлетворена», — резюмировала юрист.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Следственный комитет РФ отказал актрисе в возбуждении уголовного дела в отношении Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Лидия Федосеева-Шукшина в своем заявлении обвинила их в мошенничестве в особо крупном размере.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.64
0.78 91.67
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:51
Турчак рассказал Мишустину о волонтерских проектах ЕР в период пандемии
19:48
«С трудом влезла в халат сына»: Гузеева показала, что с ней стало за праздники
19:32
Прибыль от фиктивных справок об инвалидности силовиков может достигать 20 млн рублей
19:27
«Лично заблокировала ее»: дочь Алексея Панина оборвала связи с родной матерью
19:09
Алексей Пугачев назначен новым гендиректором крымской «Массандры»
19:00
Аналитики обнаружили новую уязвимость TikTok

Сейчас читают

Федосеева-Шукшина отсудила подаренную ранее Алибасову квартиру
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?
Встреча — начало разлуки. Почему расстаются представители каждого знака зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Как развестись дистанционно?
Требования Минцифры поставили «вне закона» миллионы «умных» электросчетчиков
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака