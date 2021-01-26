Федосеева-Шукшина отсудила подаренную ранее Алибасову квартиру

Лидия Федосеева-Шукшина отсудила подаренную ранее в браке Бари Алибасову квартиру в Новой Москве.

«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения», — заявила адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник.

Она добавила, что решение Московского городского суда таким образом поставило точку в резонансном деле и возвратил Лидии Николаевне «законную собственность».

«Лидия Николаевна принятым по Делу судебным актом удовлетворена», — резюмировала юрист.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Следственный комитет РФ отказал актрисе в возбуждении уголовного дела в отношении Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Лидия Федосеева-Шукшина в своем заявлении обвинила их в мошенничестве в особо крупном размере.