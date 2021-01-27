Стала известна причина смерти Юрия Лахина. Заслуженный артист РСФСР, звезда российских кино и сериалов скончался в среду, 27 января, в возрасте 68 лет.

Согласно информации 5-tv.ru, Юрий Лахин ушел из жизни около девяти часов утра в одной из московских городских больниц. В медицинском учреждении врачи лечили его от коронавирусной инфекции и пневмонии. Однако актер находился в тяжелом состоянии, поэтому медикам не удалось спасти его жизнь.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье, однако, когда он был еще маленьким, его семья перебралась на Урал. Там будущий актер вырос и окончил школу.

В 1978 Лахин выпустился из Свердловского театрального училища, а после в этом же городе устроился в академический театр драмы. Также он служил в Театре на Покровке и «Сатириконе».

Юрий Лахин не только выступал на театральной сцене, на весь СССР он прославился, сыграв десятки ролей в популярных сериалах и кино. Среди них «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы» и многие другие. Дата и место похорон Лахина пока не сообщаются.