Подруга скончавшегося 27 января актера Юрия Лахина Ольга Битюцкая в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала трагическое известие. По ее словам, заслуженный артист РСФСР перенес заболевание коронавирусом в домашних условиях. Внезапно у знаменитости начались осложнения и его госпитализировали. Несмотря на помощь врачей, Юрий Лахин ушел из жизни.

«Это большая беда! <…> Это осложнение после COVID-19. Поражение легких. Его увезли в больницу. Он перенес COVID-19 дома, а потом осложнение на легкие. И вот, не смогли его спасти, к сожалению, сегодня утром его не стало. Этого огромного человека, огромного актера и прекрасного человека», — сказала подруга и коллега Юрия Лахина.

Ольга Битюцкая отметила, что актер был нереализованным во многом. Несмотря на это, Юрию Лахину удалось завоевать любовь и уважение зрителей. Коллега знаменитости добавила, что на протяжении многих лет дружила с заслуженным артистом РСФСР и его супругой Еленой Борисовой.

«Мы дружили много лет. Учились вместе в Свердловском театральном училище и с Юрой, и с его женой Еленой Борисовой. Ей очень тяжело. Она осталась одна. Прожили они всю жизнь, как две половинки одного целого. Она просто в трудном состоянии. Надо это пережить, такую утрату», — сказала Ольга Битюцкая.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье, однако, когда он был еще маленьким, его семья перебралась на Урал. Там будущий актер вырос и окончил школу.

В 1978 Лахин выпустился из Свердловского театрального училища, а после в этом же городе устроился в академический театр драмы. Также он служил в Театре на Покровке и «Сатириконе».

Юрий Лахин не только блистал на театральной сцене, на весь Союз он прославился, сыграв десятки ролей в популярных сериалах и фильмах. Среди них «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы» и многие другие. Дата и место похорон Лахина пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна причина смерти Юрия Лахина.