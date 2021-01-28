Василий Лановой переведен в реанимацию

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 029

Народный артист СССР был госпитализирован 2 января, после подтверждения диагноза COVID-19.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Тема:
Госпитализация Василия Ланового

Известный советский и российский актер театра и кино Василий Лановой переведен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом стало известно 5-tv.ru от директора театра Вахтангова Кирилла Крока.

«Василию Семеновичу вчера стало хуже. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, что все было хорошо», — заявил Крок 5-tv.ru.

Народный артист СССР был госпитализирован 2 января, после подтверждения диагноза COVID-19. В медицинское учреждение 87-летний актер попал вместе со своей супругой Ириной Купченко.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день нового года. Он сдал анализ и 2 января получил положительный результат. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована, но ее не собирались госпитализировать. Тем не менее, она предпочла быть рядом с мужем.

Тема:
Госпитализация Василия Ланового
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