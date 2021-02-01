Видео: Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания с легендарным актером прошла в театре имени Вахтангова, где он служил 63 года. Оттуда гроб с его телом перевезли для захоронения.

Проводить артиста в последний путь на кладбище пришли многие друзья, актеры, деятели культуры и чиновники. Среди них были мэр столицы Сергей Собянин, помощник президента РФ Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, глава Министерства культуры Ольга Любимова, председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Среди артистов, приглашенных на похороны, также было немало знакомых лиц — Сергей Маковецкий, Евгений Князев, Нонна Гришаева, Алексей Гуськов, Александр Олешко, директор РАМТ Софья Апфельбаум, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок и многие другие. И, разумеется, вдова Ланового — актриса Ирина Купченко.

Василий Лановой умер 28 января от последствий коронавируса. Он был госпитализирован с положительным анализом на COVID-19 2 января, чувствовал себя неплохо, поражение легких было всего 5%. Но потом ему стало хуже, и врачи в реанимации не смогли спасти прославленному артисту жизнь. Ем было 87 лет.

Лановой родился в 1934 году в Москве. Первую роль исполнил еще студентом в картине 1954 года «Аттестат зрелости». С 1967 года и до конца жизни служил в академическом театре имени Вахтангова.

Первая известность пришла к Лановому после фильма «Павел Корчагин», но настоящая слава ждала его после таких знаковых картин, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Дни Турбиных» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, как Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами.