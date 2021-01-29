Директор театра Вахтангова подтвердил смерть Ланового и разрыдался

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Игорь Рязов
Эксклюзив 5 168

Состояние народного артиста резко ухудшилось 28 января. Поздним вечером он скончался.

Фото, видео: www.globallookpress / Павел Кашаев; 5-tv.ru

Тема:
Госпитализация Василия Ланового Умер Василий Лановой

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил смерть народного артиста СССР Василия Ланового в беседе с 5-tv.ru. 

«Он умер, он умер, умер. Все больше не скажу ничего», — плача сказал Крок.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. В этот день его состояние резко ухудшилось, медики перевели актера в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не смогли.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована.

Тема:
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