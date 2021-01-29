Владимир Путин выразил соболезнования близким Василия Ланового

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Звезда театра и кино скончался в возрасте 87 лет вечером 28 января.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. Сдав тест на COVID-19, уже 2 января он узнал, что инфицирован. С поражением 5% легких его госпитализировали. В больнице вместе с мужем оказалась и актриса Ирина Купченко. Жена актера перенесла заболевание в легкой форме. Состояние Василия Ланового резко ухудшилось 28 января. Вечером он скончался на 88-м году жизни.

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Василий Лановой скончался спустя почти две недели после своего дня рождения. Поздравляя артиста с праздником российский лидер Владимир Путин говорил, что Лановой посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. Многогранное творчество артиста, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения, отмечал президент.

«Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего — Россия, ее судьба, история и будущее», — заявил российский президент, назвав смерть Ланового огромной и невосполнимой утратой и потерей для всех, «кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком».

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Переживший ужасы немецкой оккупации в деревне под Одессой он говорил о своем поколении — «типичные дети войны». Амплуа «герой» — это тоже про него. Всенародную любовь Лановому принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».

«Лучшие стихи для меня — военные, лучшие песни для меня — военные, лучшая проза для меня — военная. Это все завязано на века и изменить это невозможно, — говорил Лановой при жизни.

Поэтому неудивительно, что актер поддержал акцию «Бессмертный полк», став сопредседателем этого общероссийского движения. Находясь в его главе артист в 2020 году предлагал россиянам выйти на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнить песню «День Победы».

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