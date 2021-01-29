Умер народный артист СССР Василий Лановой

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Алиса Маркова
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Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.

Умер народный артист СССР Василий Лановой

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Тема:
Госпитализация Василия Ланового Умер Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой. Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей», - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Состояние звезды фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и многих других резко ухудшилось в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. За день до этого Лановому была проведена операция, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние известного советского и российского артиста оценивалось как крайне тяжелое.

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние Василия Ланового ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Тема:
Госпитализация Василия Ланового
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